В 1977 году доказательства существования снежного человека были переданы ФБР: бюро раскрыло правду

В цифровых архивах обнаружили 22 страницы документов о поисках монстра.

Федеральное бюро расследований США официально обнародовало материалы дела о поисках снежного человека, которые длились годами, сообщает Indian Defence Review.

Как говорится в материале, основой досье стала длительная переписка между Научно-техническим отделом ФБР и Информационным центром Бигфута в Орегоне, которая велась в 1976–1977 годах.

По имеющимся данным, исследователи передали агентам физические образцы – клочки шерсти, которые, по их мнению, принадлежали легендарному монстру.

Бюро отнеслось к запросу максимально серьезно и провело полноценное судебно-медицинское исследование. Впрочем, официальный вывод лаборатории стал холодным душем для всех охотников за привидениями.

"В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат оленю", – написали в бюро.

Несмотря на то, что вместо неизвестного примата ученые обнаружили обычного оленя, энтузиасты нашли в этой истории интересный нюанс.

По правилам ФБР, документы такого типа обычно рассекречивают только после смерти объекта расследования. Это дало фанатам повод для шуток о том, что Бюро фактически признало существование снежного человека, но закрыло дело из-за его "смерти".

На данный момент точно неизвестно, существуют ли в архивах другие, еще не опубликованные файлы, касающиеся йети. Однако факт остается фактом: в 70-х годах самая мощная спецслужба мира тратила ресурсы на то, чтобы изучать шерсть оленей под видом доказательств существования чудовища.

