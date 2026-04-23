Война с Ираном подрывает прибыль Gucci, Louis Vuitton и Apple, – Business Insider

Ведущие мировые корпорации начали подсчитывать убытки и искать новые возможности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Война в Иране начала существенно влиять на мировую экономику – от ритейла до рынка рекламы. Рост цен на нефть, разорванные логистические цепочки и падение спроса в регионе уже отразились в финансовых отчетах крупнейших корпораций за первый квартал, сообщает Business Insider.

Несмотря на напряженность, крупные финансовые игроки США демонстрируют устойчивость. Глава инвестбанка Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил: рынок слияний и поглощений остается активным

"Среда для инвестиционно-банковской деятельности продолжает оставаться невероятно надежной, особенно активность в сфере M&A (рынка слияний и поглощений - ред. УНИАН)", – отметил он.

По его словам, хотя лидеры рынка "следят за тем, что происходит в геополитическом плане", возможности искусственного интеллекта сейчас интересуют их больше.

Французский рекламный гигант Publicis Groupe зафиксировал задержки в крупных проектах. Однако бренды боятся сокращать маркетинговые бюджеты, чтобы не потерять долю рынка. Генеральный директор компании Артур Садун подчеркнул, что клиенты научились выживать в условиях кризисов после пандемии и войны в Украине.

"Они знают, что если сократят расходы на маркетинг, то потеряют долю рынка. Это будет очень дорого и очень сложно вернуть назад", – пояснил Садун.

Удар по роскоши

Больше всего пострадал сектор люкс. В некоторых регионах Ближнего Востока продажи резко упали из-за уменьшения количества посетителей в торговых центрах.

По данным отчетов руководителей компаний:

LVMH (владелец Louis Vuitton, Dior и Sephora): Финансовый директор Сесиль Кабанис сообщила, что из-за конфликта спрос на предметы роскоши существенно упал.

Kering (владелец бренда Gucci): Компания сообщает о падении розничной выручки в регионе на 11%. По словам финансового директора Армеля Пулу, война повлияла даже на продажи в Западной Европе из-за оттока туристов из Азии и Ближнего Востока.

Moncler (итальянский бренд премиальной одежды): Компания сообщила о катастрофическом падении продаж на Ближнем Востоке – на 50% только за март. Как отмечают в руководстве, это связано с сокращением авиарейсов в Европу.

Hermes (производитель люксовых аксессуаров и сумок Birkin): Продажи в регионе упали на 6%. Но финансовый директор Эрик дю Хальгует отметил, что пока они держатся на плаву.

Технологическая угроза

Главный производитель микросхем для Apple и Nvidia – TSMC – предупредил о возможном росте цен на химикаты и газы, необходимые для производства чипов. Особое беспокойство вызывает гелий, треть мировых запасов которого поставляет Катар.

"Дисбаланс может повлиять на прибыльность TSMC", – предупредил финансовый директор Венделл Хуанг, хотя и заверил, что у компании есть достаточные запасы водорода и гелия, чтобы пережить кратковременный дефицит.

Деньги

Ларри Финк, глава крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, отметил, что поведение крупных суверенных фондов Ближнего Востока пока не изменилось – деньги продолжают течь, хотя вопросов от инвесторов стало больше.

В то же время глава JPMorgan (лидер банковского сектора США) Джейми Даймон предупреждает, что если ситуация в регионе "сойдет с рельсов", это мгновенно ударит по настроениям бизнеса и принятию решений по крупным сделкам.

Влияние войны в Иране

Ранее УНИАН писал, что цены на нефть снова резко выросли. По данным портала Investing, по состоянию на 13:13 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,08 доллара – до 103,99 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI прибавила 1,97 доллара, подорожав до 94,93 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что хотя Трамп продлил перемирие между странами по просьбе пакистанских посредников, Иран и США по-прежнему ограничивают проход судов через пролив, через который до начала войны проходило около 20% мировых поставок нефти.

