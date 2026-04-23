Джеджула засветил лицо 10-месячной дочки крупным планом: на кого похожа (видео)

У ведущего трое детей.

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился новым видео со своей младшей дочкой Эмили в особенный день.

Девочке исполнилось 10 месяцев.

"Эмили! Солнышко наше, моя младшая принцесса. Мы с тобой уже десять месяцев вместе, и пусть так будет всегда против всех правил бытия! Люблю тебя, моя крошка! И тебя, наша любимая мамочка", - отметил шоумен в подписи к опубликованному ролику в Instagram.

Некоторые пользователи в комментариях к видео отметили, что Эмили похожа на старшую дочку Джеджулы Аделину.

Как писал УНИАН, 22 июня 2026 года Андрей Джеджула в третий раз стал отцом.

"Поздравляем новую жительницу планеты Земля!... Такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных событий из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это тяжелое для всех нас время", - писал тогда шоумен.

Как известно, у ведущего есть еще двое детей от разных женщин. В отношениях с певицей Сантой Димопулос родился сын Даниэль, а в браке с блогершей Юлией Реус - дочь Аделина.

Личность своей новой избранницы Андрей Джеджула пока не раскрывает, как и не показывает ее лицо на совместных фото.

