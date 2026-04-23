В мае 2026 года продолжит действовать предусмотренная государством надбавка к пенсиям по возрасту.

Средняя пенсия в Украине составляет 7236 гривень, однако вместе с тем в стране действует множество различных льгот и прибавок, в том числе связанных с возрастом получателей. В мае 2026 года доплата к пенсии по возрасту для некоторых категорий граждан увеличится, как продолжение программы ежемесячной поддержки, введенной Пенсионным фондом с января этого года.

Рассмотрим, кому будет доплата к пенсии в следующем месяце и как ее оформить.

Возрастная доплата неработающим пенсионерам – кто может получить

Согласно официальному разъяснению ПФУ, получить возрастную доплату могут пенсионеры, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. При этом людям не нужно специально подавать никаких заявлений – основанием для перерасчета служат данные из государственного реестра, и как только человек достигает нужного возраста, его пенсия автоматически пересчитывается.

Важное условие для получения такой доплаты – общая сумма вашей пенсии не должна превышать 10 340,35 грн.

В таком случае размер добавки будет следующим:

доплата к пенсии после 70 лет и до 74 лет составит 300 гривень;

доплата к пенсии после 75 лет и до 79 – 456 гривень;

после 80 лет и старше – 570 гривень.

Важно помнить, что эти доплаты не складываются. То есть, если пенсионер уже получал 300 грн с 70 лет, то после 75 лет добавится только разница – 156 грн, чтобы общая сумма составила 456 грн.

Перерасчет делается начиная с даты дня рождения, и уже в ближайший выплатной период пенсионеры получат сумму с надбавкой (но только за дни после дня рождения). Иными словами, если 70 лет человеку исполнится 25-го числа, пенсия увеличится только за 5 дней.

Есть ли доплата к пенсии после 65 лет – другие программы

Как вы могли заметить, доплата к пенсии после 85 лет и после 65 лет не предусматривается, но есть отдельная добавка, которая назначается в зависимости от суммарного размера выплат.

Так, если пенсионер не работает и имеет необходимый страховой стаж (для мужчин это минимум 35 лет, для женщин – 30), ему положена пенсия не меньше, чем 40% от минимальной зарплаты. После мартовской индексации эта сумма будет составлять 4213 грн и если ваша пенсия меньше этого порога, Пенсионный фонд сам добавит недостающую часть.

Такая доплата к пенсии после 65 лет также назначается автоматически, причем происходит это либо как только человек достигает соответствующего возраста, либо во время очередного перерасчета.

Также стоит иметь в виду, что возрастная доплата – это совершенно отдельный механизм, который не имеет отношения к индексации. Поэтому, даже если в начале года пенсия уже была повышена, право на возрастную прибавку за вами сохраняется.

Более того, для некоторых пенсионеров старше 80 лет, которым нужен постоянный уход, могут быть предусмотрены и другие дополнительные выплаты.

