'Это стиль': известный продюсер оправдал Цымбалюка на фоне резкой критики

Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский назвал ограниченный словарный запас украинского актера Тараса Цымбалюка в шоу "Холостяк" его "фишками".

"Вы понимаете, что это стиль? Он же проводит это как красную линию. Некоторые говорят: "У него ограниченный словарный запас". Девушки, у него такой словарный запас, я вам скажу - ого-го. Он просто делает из этого определенные фишки. Это его стилистика", - заявил Комаровский в интервью проекту "Кейс".

По его мнению, Цымбалюк - высокоинтеллектуальная личность с тонким чувством юмора.

"Я думаю, что даже большинство не понимает и не знает. Он просто этого не показывает. Но я хочу это в будущем раскрыть, потому что там глубоко, очень интересно. Там такой острый юмор, острые и интересные экспрессии, которые могут не попадать в кадр", - отметил Комаровский.

Он уверенно добавил, что публика еще увидит другого Тараса Цымбалюка.

Напомним, ранее УНИАН писал, как украинский актер Тарас Цымбалюк попал в аварию в Киеве и заявил, что за рулем был не он.

