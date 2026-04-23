Эта драма 1971 года считается одним из лучших фильмов всех времен

Фильм "Последний киносеанс" (The Last Picture Show) 1971 года американского режиссера Питера Богдановича считается одним из лучших фильмов всех времен по версии Rotten Tomatoes, что свидетельствует о его устойчивом эмоциональном воздействии, пишет Parade.
Лента рассказывает историю о взрослении на фоне постепенного упадка города и более полувека спустя считается важной частью американского кинематографа.
Фильм "Последний киносеанс" - что важно знать
В центре сюжета драмы - старшеклассники, проживающие в небольшом городке в штате Техас в начале 1950-х годов. Они влюбляются, переживают потери и думают о своём будущем.
Через историю угасающего города режиссер фильма Петер Богданович показывает конец молодости, целой эпохи и постепенное исчезновение привычного образа жизни. Это глубокий и эмоциональный фильм об изменениях и потерях.
Главные роли в картине сыграли Джефф Бриджес, Сибил Шепард, Бен Джонсон и Клорис Личмен. Двое последних получили за работу в фильме по статуэтке "Оскар". Все, кто снялся в картине, обрели мировую славу.
После выхода на экраны "Последний киносеанс" получил очень хорошие отзывы критиков. Его даже сравнивали с легендарным фильмом "Гражданин Кейн".
Особенностью ленты является то, что она снята в черно-белом формате, что создает ощущение ностальгии.
Напомним, ранее УНИАН писал, какой саундтрек 47 лет назад получил "Оскар" и стал победой №1 для певицы-рекордсменки Дженнифер Уорнс.