Мир без силы – только иллюзия: адмирал объяснил, почему Запад должен поддерживать Украину

Украина уже стала неотъемлемой частью демократического сообщества, говорит Джузеппе Драгоне.

Война в Украине – часть противостояния между демократическим миром и авторитарными режимами. И поэтому поддержка Украины должна оставаться приоритетом Запада, считает председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Как пишет "Громадське радіо", об этом он сказал во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

"Киев учит нас чему-то фундаментальному: свобода имеет цену, а мир без силы – это лишь иллюзия. Поэтому поддержка Украины остается нашим приоритетом. Украина сегодня является неотъемлемой частью демократического сообщества", – отметил Драгоне.

Он подчеркнул, что война России против Украины является частью более широкого глобального противостояния между демократическим миром и авторитарными режимами. "На кону – наша свобода", – подчеркнул Драгоне, сделав акцент на необходимости укрепления единства евроатлантического сообщества.

Видео дня

Драгоне подчеркнул, что война России против Украины стала "стратегическим сигналом" для Запада о необходимости не только быстрого развертывания сил, но и способности поддерживать их в долгосрочной перспективе:

"Нам нужно действовать быстро и наращивать потенциал".

По его словам, поддержка Украины должна оставаться приоритетом, поскольку от этого зависит доверие к международному порядку.

По словам адмирала, то, что сегодня защищает Украина, имеет значение для всей Европы, ведь речь идет о свободе и международном порядке. Он напомнил, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский получил от имени украинского народа международную премию "Четыре свободы":

"И это гораздо больше, чем просто церемония. Это – напоминание о том, что борьба Украины больше не воспринимается лишь как национальное или даже только европейское дело, а как универсальная защита демократической свободы. Украина защищает свободу и право своего народа самостоятельно определять собственное будущее. Она защищает принцип, что границы нельзя менять силой, а гражданское население нельзя терроризировать, чтобы заставить к покорности".

Как Европа готовится к обороне – последние новости

Напомним, что в отчете разведки Нидерландов говорится о том, что Кремль может быть готов к развязыванию региональной войны с НАТО в течение года после завершения боевых действий в Украине. Главной целью Москвы станет политический раскол Альянса. При этом отмечается, что РФ может действовать путем ограниченного захвата территорий, прикрываясь при этом угрозами применения ядерного оружия.

Между тем Германия официально признала Россию главной угрозой безопасности и приступила к масштабному перевооружению Бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, Россия под руководством Путина создает предпосылки для нападения на страны НАТО. При этом рассматривает применение военной силы как "легитимный инструмент" для продвижения собственных интересов.

