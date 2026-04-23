Крым на грани кризиса: южная часть одного из водохранилищ почти полностью высохла, - краевед

Даже в маловодные годы власти РФ, как правило, стараются поддерживать запас воды в Белогорском водохранилище.

В оккупированном Крыму в Белогорском районе ухудшается ситуация с наполнением Белогорского и Тайганского водохранилищ. Как сообщил местный краевед "Радио Свобода" на условиях анонимности, южная часть первого из них почти обезвожена.

Он отметил, что такая ситуация может привести к преждевременной потере полезного объема воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах уже в этом году.

По словам краеведа, даже в маловодные годы власти РФ в основном стараются иметь запас воды в Белогорском водохранилище перед жарким и засушливым летом в Крыму. Это необходимо для того, чтобы обеспечить водный ресурс, который можно направить на нужды юго-восточного Крыма во время летне-осеннего обострения водного дефицита.

"В этом году происходит нечто нерациональное - воду расходуют уже сейчас. А что будут делать летом, когда одно из стратегически важных для водной безопасности Крыма - Белогорское водохранилище - потеряет полезный объем воды еще до лета?" - отметил специалист.

Он добавил, что, несмотря на частые осадки в апреле, верховья реки Биюк-Карасу, которая наполняет Белогорское водохранилище, остаются маловодными.

"Как известно, река Биюк-Карасу берет начало из самого мощного истока в Крыму - Карасу-Баши, но там, в начале, расширяют предприятие по производству форели, поэтому значительная часть воды уходит на нужды этого хозяйства. Из-за этого и воды теперь попадает в Белогорское водохранилище меньше. И она не такая чистая, как раньше. После 2014 года в Крыму интересы бизнеса стали выше интересов простых людей и экологии", - объяснил краевед.

В "Радио Свобода" подчеркнули, что, несмотря на заявления оккупационных властей об улучшении ситуации с водоснабжением, реальное положение, на примере Белогорского и Тайганского водохранилищ, свидетельствует о снижении объемов запасов воды в этих искусственных водоемах.

"Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова резко ухудшилась после прекращения подачи днепровской воды через Северо-Крымский канал. Проблема дефицита воды является одной из самых острых в регионе. Российские власти аннексированного Крыма заявляют, что на данный момент водных ресурсов хватит на полтора года при соблюдении графиков подачи воды", - напомнили в материале.

