Выберите один цветок из восьми, чтобы узнать свой стиль любви.

Каждый человек имеет собственный идеал второй половинки. Кто-то ждет от партнера щедрых жестов и красивых ухаживаний, а кому-то важнее спокойная обстановка дома. Удивительно точный тест на романтичность сможет по вашим предпочтениям в цветах определить, чего вы хотите от отношений и кто будет для вас наилучшим спутником жизни.

Психологический тест на стиль любви

Психологи считают, что наши предпочтения в цветах могут многое рассказать о внутренних качествах. Растение, которое мы выберем, может быть связано с определенными личностными качествами. Именно так работает тест на любовь к человеку - выберите на картинке один вид из восьми предложенных. Ответ расскажет, как вы ведете себя в отношениях и какая вторая половинка будет для вас идеальной.

Цветок №1 - Лилия

Видео дня

Вы не ищете острых ощущений - для вас в приоритете простые жизненные радости, которые можно обсудить с самым близким человеком. Вы хотите иметь рядом партнера, что будет предан и заботлив, создавая мирную атмосферу в доме. Вам нравится разделять интересные впечатления со спутником жизни.

Цветок №2 - Подсолнух

Такой выбор сигнализирует про потребность в верности, надежности и тепле. Вам нужны не дорогостоящие подарки, а ощущение того, что на вторую половинку можно положиться. Вы не можете чувствовать счастье рядом с инфантильным или ветреным человеком. Также для вас важно, чтобы партнер был доброжелательным к окружающим.

Цветок №3 - Райская птица

Такой выбор делают люди, ценящие свое личное пространство. Ваш идеальный партнер должен быть свободолюбивым и самостоятельным, а не постоянно к вам липнуть. Вы уважаете людей, которые имеют свое независимое мнение и знают, чего хотят от жизни. С таким спутником вы сможете ощутить идеальную гармонию.

Цветок №4 - Роза

Несколько старомодный выбор делают люди с мечтательным характером. Вы бы легко прошли тест на романтика, поскольку обожаете милые знаки внимания. Вам нужен компаньон, который будет прилагать много усилий и постоянно расти над собой, чтобы порадовать вас даже в трудные моменты.

Цветок №5 - Нарцисс

Такой цветок часто выбирают люди, которые уже обожглись из-за негативного любовного опыта в прошлом. После этого вы стали более придирчивыми к выбору спутника жизни. Вы знаете, что и в одиночку можете достичь счастья. Поэтому рядом с партнером вам должно быть лучше, чем без него. Вы ищете человека, что глубоко погрузится в ваш внутренний мир, проявит искреннюю поддержку и сможет разделить бытовые обязанности.

Цветок №6 - Тюльпан

Этот выбор делают люди, которые любят по-настоящему глубоко и бескорыстно. Для вас очень важна эмоциональная поддержка в отношениях. Вы ищете человека, что не станет пользоваться вашей добротой, а позаботится о вашем личностном росте, подталкивая к достижению более высоких целей.

Цветок №7 - Жасмин

Тест на язык любви указывает на вашу потребность в понимании. Идеальный партнер будет для вас также близким другом. Это значит, что он должен понимать вас с полуслова, быть интересным собеседником, поддерживать в горе и в радости, разделять с вами общие интересы. Одна лишь физическая близость без всего перечисленного не имеет для вас ценности.

Цветок №8 - Незабудка

Вы ищете заботливого, эмпатичного, верного человека, который никогда не станет отмахиваться от ваших проблем или обесценивать переживания. Любовь для вас проявляется не в красивых комплиментах, а в горячем ужине от второй половинки после трудного рабочего дня. Также для вас очень важно, чтобы партнер был ласковым к детям.

