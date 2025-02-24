Портал в другой мир: биолог рассказал о глубочайшей пещере в мире с уникальной экосистемой

Впервые пещеру обнаружили спелеологи в 1968 году.

Пещера Веревкина, которая спрятана в массиве Арабика на Западном Кавказе, является одной из самых глубоких в мире. Это очень опасное место, в котором у неподготовленных людей практически нет шансов выжить.

Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Отмечается, что максимальная глубина пещеры Веревкина составляет 2212 метров. Чтобы исследователи достигли ее полной глубины, потребовались десятилетия и почти 30 экспедиций.

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Биолог поделился, что впервые пещеру обнаружили российские спелеологи в 1968 году. В течение десятилетий она оставалась относительно неизученной, пока в 2000-х годах команда "Перово-спелео" не возобновила экспедиции, открыв истинную глубину пещеры.

Трэверс подчеркнул, что спуск в пещеру Веревкина является чрезвычайно сложным испытанием. Это целый лабиринт вертикальных шахт, смертельно опасных ям и клаустрофобических провалов. Каждый новый участок приходилось кропотливо изучать, преждем чем спускаться дальше.

К сожалению, далеко не все люди, которые побывали в пещере, смогли выбраться, добавил биолог. Например, в 2018 и 2021 годах в ней были найдены тела российских пещерных дайверов, которые спускались в одиночку с целью исследовать пещеру. Один из них погиб в результате наводнения, которое затопило пещеру, а второй - из-за переохлаждения.

Кроме того, в сентябре 2018 года группа кейверов из Перово-Спелео, включая фотографа National Geographic Робби Шоуна, едва спаслась, когда пещеру затопило во время наводнения, напомнил биолог.

Глубина пещеры не является ее единственной особенностью. В ней водятся необычные существа, которые адаптировались к выживанию в полной темноте и экстремальном холоде.

Среди самых причудливых обитателей этой пещеры - Plutomurus ortobalaganensis, вид безглазого пружинохвостого насекомого, который был впервые обнаруженный на умопомрачительной глубине 1980 метров в соседней пещере Крубера. Биолог рассказал, что у этого существа нет глаз, но есть длинные усики, а выживает он за счет питания микроскопическими грибами.

Помимо этого в пещере можно найти Xiphocaridinella demidovi (пещерная креветка, которая выживает без солнечного света и растений, питаясь исключительно органическим материалом, вымываемым водой), Duvalius abyssimus (жук, который утратил пигментацию и зрение, ориентирующийся исключительно на осязание и обоняние) и Heterocaucaseuma deprofundum. (многоножка, которая является рекордсменом по глубине залегания среди всех известных видов наземных многоножек).

Трэверс добавил, что эти существа существуют в экосистеме, которая почти полностью отрезана от поверхности. Некоторые ученые считают, что их изучение может дать ключ к разгадке того, как может существовать жизнь на Марсе или ледяных лунах Юпитера.

Другие уникальные места на Земле

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