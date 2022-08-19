Известно, что грипп представляет собой высокопатогенный штамм вируса H5N1. С момента его раннего обнаружения у домашних и диких птиц весной 2021 года этот новый штамм убил более 86 миллионов птиц только в США и Европе.

В мире до пандемии COVID-19 гибель 86 миллионов птиц стала бы глобальной новостью, но не сейчас.

Как пишет Financial Times, 5 июня в Шотландии у одной из птиц олуш обнаружили первые признаки птичьего гриппа. С тех пор вирус уничтожил тысячи птиц в заповеднике.

Известно, что грипп представляет собой высокопатогенный штамм вируса H5N1. С момента его раннего обнаружения у домашних и диких птиц весной 2021 года этот новый штамм убил более 86 миллионов птиц только в США и Европе, в основном в результате выбраковки домашней птицы и массового забоя птиц в местах, где были обнаружены случаи заболевания.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов заявило, что эпидемический сезон 2021-2022 годов был самым масштабным из когда-либо зарегистрированных на континенте.

Сообщается, что также пострадали сотни тысяч диких птиц, особенно морских птиц, живущих плотными колониями — оптимальные условия для распространения болезни.

Уровень передачи среди диких видов птиц беспрецедентен, отмечают ученые. В то время как предыдущие штаммы поражали несколько видов, прежде чем исчезнуть к концу зимы, нынешний штамм заразил сотни видов и сохраняется в популяциях круглый год.

В Шотландии обитает около 60% больших поморников, хищных птиц, известных как морские пираты. Защитники природы предупреждают, что масштабы смертности могут привести к локальному исчезновению вида.

"В мире до COVID-19 все это могло бы стать главной глобальной новостью. Но с пандемией, вторжением России в Украину, надвигающейся рецессией и еще одним инфекционным заболеванием, представляющим больший риск для человека - обезьяньей оспой, - птичий грипп едва попал в повестку дня", - пишут в FT.

"Я работаю в сфере охраны природы уже 30 лет и никогда не видела ничего подобного", — говорит Сьюзен Дэвис, исполнительный директор Шотландского центра морских птиц в Норт-Бервике (Шотландия).

Центр в течение многих лет организовывал поездки на Басс-Рок, где находится крупнейшая в мире колония олуш, а сейчас это место одной из самых значительных вспышек H5N1. Изображения с беспилотников, сравнивающие Басс-Рок в июне этого года с сентябрем 2020 года, показывают масштабы разрушений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, было зарегистрировано только два случая заражения людей новым штаммом H5N1, но с 2003 года 456 человек умерли от заражения предыдущими штаммами вируса.

"Новые инфекционные заболевания представляют собой растущую угрозу как для людей, так и для животных, как предупреждали вирусологи на протяжении десятилетий, и не имели большого эффекта, пока не разразился COVID", - отмечают в издании.

ВОЗ сообщает, что 75% новых инфекционных заболеваний, обнаруженных за последние три десятилетия, возникли у животных. В условиях массовой урбанизации, промышленного земледелия и разрушения естественной среды обитания мы живем в непосредственной близости от домашнего скота, что повышает риск мутаций и распространения на другие виды. Между тем исследование, опубликованное в журнале Nature в этом месяце, показало, что более половины известных человеческих патогенных заболеваний усугубляются изменением климата.

Марко Барбьери, научный консультант CMS, отмечает, что первоначальная вспышка H5N1 привлекла внимание всего мира, поскольку могла заразить людей. Нынешняя мутация вируса не обладает таким "зоонозным потенциалом", как он говорит, что означает способность переходить от животных к людям. Хотя у людей было зарегистрировано два случая, это мало для вспышки такого масштаба. Это может объяснить более медленную реакцию правительств на вспышки в колониях диких птиц.

Королевское общество защиты птиц раскритиковало правительство за то, что оно "уснуло за рулем" во время недавней чрезвычайной ситуации. Он призвал к плану немедленных ответных действий в Англии, где колонии крачек в Нортумберленде были разорены, и к плану дальнейших возможных вспышек этой зимой.

Правда, мало что можно сделать для замедления вспышек у диких животных после их заражения.

"Грипп эндемичен для диких птиц, и мы не можем вакцинировать их или отслеживать их с какой-либо подробностью", — говорит Пол Дигард, заведующий кафедрой вирусологии Института Рослина, научно-исследовательского центра зоотехники Эдинбургского университета.

Барбьери и Кроми говорят, что одним из способов смягчить долгосрочные потери популяции из-за птичьего гриппа является снижение нагрузки на окружающую среду, которой уже подвергаются морские птицы, и поддержание популяции путем сохранения.

"Мы должны признать, что все наше здоровье взаимосвязано", - говорит Кроми. - "Не то чтобы природа была чем-то там".

Отметим, что симптомы вируса неприятны: вялость, спутанность сознания, птицы не могут поднять голову и крылья, трясутся и кивают головой, а в воде плавают кругами.

Новый штамм H5N1 поразил не только диких птиц. Весной ученые начали выявлять случаи у млекопитающих. С тех пор это было подтверждено у полосатых скунсов, опоссумов Вирджинии, енотов, рыси, норок, койотов и у тюленей.

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