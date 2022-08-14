Фламинго прилетели в Одесскую область с оккупированных территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели фламинго.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook.

По его словам, в парк прилетели птицы, которых можно считать священными птицами "Фениксами".

"И вот, такой метафорический Феникс, с красно-черными крыльями, снова, через три месяца, прилетел, просто вернулся с востока, с территорий оккупированной орками, в национальный природный парк "Тузловские лиманы". Всего было 67 особей, которые зафиксировали уже обученные нами местные жители села Тузлы. И зовут птиц - фламинго", - написал Русєв.

Он отмечает, что эти птицы – красивое создание, которое известно в мире под разными именами. Каждая религия использовала Феникса как символ бессмертия, самопожертвования, кротости и мужества.

"Вы знаете почему окрас фламинго такой яркий и насыщенный, начиная от нежно-сиреневого, заканчивая ярко-розовым? Оказывается, такое "напыление" на птичке образуется благодаря каротину, который попадает к ним в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, в которых много каротина. Пигмент этот называется липохром и придает оперению фламинго невероятный розовый или красный цвет", - рассказывает ученый.

У фламинго, в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя.

Также фламинго - стайные птицы. Они никогда не живут в одиночку, предпочитая большие стайки.

По словам Русева, сейчас фламинго снова прилетели на разведку в Одесскую область с оккупированных территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре, чтобы узнать, можно ли поселиться на Тузловских лиманах надолго.

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