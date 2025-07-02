Иногда с мелководья лиманов забегают птенцы кулика сапожника и при появлении опасности, они "маскируются" под ландшафт.

В национальном природном парке "Тузловскиелиманы" (Одесская область) птенцы кулика-чеботаря, почувствовав опасность, буквально сливаются с окружающей средой, становясь почти невидимыми для хищников.

Там сообщили, что в парке сейчас наблюдается активное формирование соли и на таких участках можно видеть следы животных и маскировку птенцов.

Отмечается, что иногда с мелководья лиманов забегают птенцы кулика сапожника и при появлении опасности, они "маскируются" под ландшафт. Ночью по таким ландшафтам проходят свои маршруты шакалы и барсуки, оставляя следы.

Видео дня

"На первом фото малыш замаскировавшегося кулика сапожника. На втором и четвертом фото следы шакала и барсука, которые пристально следят ночью за теми, кто не успел спрятаться", - добавили там.

Новости о "жителях" "Тузловских лиманов"

Ранее сообщалось, что в парке покинули выбранное место гнездования сотни розовых фламинго, которых также называют фениксами, из-за людей, которые устроили рядом шумное веселье с употреблением алкогольных напитков.

Там обнародовали несколько фото, на которых можно увидеть, как выглядела заповедная местность до громкого "отдыха" неизвестных, и после него. Сначала территория была "усеяна" сотнями фениксов и напоминала ковер с розовыми жемчужинками.

Вас также могут заинтересовать новости: