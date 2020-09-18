Супружескую пару не предупредили, что в их доме живут термиты.

В австралийском городе Голд-Кост термиты съели практически весь особняк за полмиллиона долларов.

Читайте также"Здесь ужасно холодно": американка получила загадочную открытку, отправленную 100 лет назад (фото)Как пишет Daily Star, супружеская пара Шон и Сара Сарсон приобрели недвижимость в конце 2019 года, при этом их не предупредили, что в доме живут термиты.

Строительный инспектор заверил их, что здание в полном порядке. Однако вскоре после того, как супруги заехали в дом, на Сару в ванной комнате из розетки начали вылезать насекомые. По ее словам, это напомнило фильм ужасов.

«Кроме того, у нас есть маленькие дети, им два и три года, и они только сейчас узнают об этом... Здесь в принципе небезопасно находиться, в несущих деревянных балках дыры», – рассказала женщина.

Пара обратилась за помощью к другому строительному инспектору, Даниэлу Голину, который заявил супругам, что то, что творится из-за насекомых у них дома, одна из самых страшных вещей, которые он когда-либо видел.

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Автор: Катерина Шварц