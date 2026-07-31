Аргентинские муравьи захватили Калифорнию и начали охранять вредителей: как это произошло

Муравьи процветают на орошаемых территориях, в пригородных садах и сельскохозяйственных районах.

Аргентинские муравьи изменили экосистему штата Калифорния, образовав огромные взаимосвязанные "суперколонии", не имеющие аналогов в их естественном ареале. Об этом пишет The Times of India.

"К 1990-м годам они колонизировали значительную часть городских и прибрежных регионов штата, вытеснив местных муравьев на сотни миль. Их влияние простирается далеко за пределы жилых домов", - говорится в материале.

Как отметили в Центре исследований инвазивных видов при Калифорнийском университете в Риверсайде, аргентинские муравьи стали одними из самых разрушительных инвазивных насекомых Калифорнии, ведь они защищают вредителей, питающихся соком растений и повреждающих урожай, одновременно нарушая равновесие естественных хищников, которые обычно держат этих вредителей под контролем.

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Почему эти муравьи стали настолько успешными?

Аргентинские муравьи попали в США на борту грузовых судов в конце 1800-х годов, вероятно, спрятавшись среди импортируемых сельскохозяйственных продуктов.

"В отличие от многих местных видов муравьев, соседние колонии аргентинских муравьев в Калифорнии редко воюют друг с другом. Вместо этого миллионы рабочих муравьев сотрудничают на огромных территориях, что позволяет им побеждать конкурентов и монополизировать пищевые ресурсы", - отметили в публикации.

В частности, исследование биологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что сниженное генетическое разнообразие в интродуцированной популяции способствовало формированию этого необычного поведения "суперколонии", благодаря чему колонии простираются на сотни миль вдоль побережья Калифорнии.

"Муравьи процветают на орошаемых территориях, в пригородных садах и сельскохозяйственных районах, где вода и источники пищи с высоким содержанием сахара доступны в течение большей части года", - подчеркивает издание.

Сами муравьи питаются преимущественно сладкой медовой росой - липкой жидкостью, выделяемой тлями, мучнистыми червями, мягкими щитовками, белокрылками и другими насекомыми, питающимися соком растений. Такое взаимодействие имеет серьезные последствия для сельского хозяйства.

"Вытесняя местные виды муравьев, аргентинские муравьи также нарушают пищевые цепи, формировавшиеся на протяжении тысячелетий. Некоторые местные рептилии, птицы и насекомые зависят от более крупных местных муравьев как источника пищи и сталкиваются с трудностями, когда эти жертвы исчезают", - предупреждают в материале.

Таким образом, эта история показывает, как животное длиной всего в несколько миллиметров может изменить экосистемы, сельское хозяйство и даже меры по охране природы. Эти муравьи стали неожиданным и упорным испытанием для фермеров, которые пытаются найти баланс между борьбой с вредителями и сохранением здоровых, функционирующих экосистем, добавляет The Times of India.

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