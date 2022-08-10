Баюн – очень скрытный и ловкий враг.

Украинская студия GSC Game World решила присоединиться к празднованию Международного дня котов. Разработчики показали нового монстра из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Баюна. Это мутант из семейства кошачьих, который отличается скрытностью и проворством.

Информацией о противнике GSC поделилась на официальном аккаунте игры в Twitter.

Разработчики выложили изображение с демонстрацией Баюна и короткое описание. Враг выглядит, как деформированная рысь или гепард, хотя о его размерах сложно судить по одной картинке. Он обладает острыми когтями, клыками и остатками шерсти на туловище. Последняя, судя по всему, выпала во время трансформации.

"Очень скрытный и ловкий мутант. В течение многих лет истории о нем считались просто баснями. Баюн получил свое название от горловых мешков, которые позволяют зверю имитировать все виды звуков, включая человеческую речь", — сказано в описании врага.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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