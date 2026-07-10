Пожар в Чернобыльской зоне наконец потушили: в ГСЧС рассказали, что с радиацией

Пожар длился две недели.

Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который длился две недели. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели Киевской области совместно с другими службами непрерывно боролись с огнем – горели лесная подстилка и валежник.

В ГСЧС подчеркнули, что спасателям удалось предотвратить распространение огня на значительные площади.

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"По результатам регулярных измерений показатели радиационного фона на протяжении всего периода оставались в пределах естественных значений и не превышали допустимых норм", – говорится в сообщении.

Качество воздуха в Киевской области

Как сообщал УНИАН, в последние дни июня в Киеве наблюдался смог вследствие масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха объясняла УНИАН, что в Чернобыльской зоне ликвидируют масштабные лесные пожары, поэтому в Киеве и области может наблюдаться ухудшение качества воздуха.

Также мы писали, что радиационный фон в регионе оставался в пределах нормы. Кроме того, в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в Киеве в период с 26 по 29 июня, превышений допустимых концентраций радионуклидов обнаружено не было.

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