Жеребец на страже: в районе Чернобыля заметили стадо редких лошадей

Исследователи показали интересные фотографии, на которых жеребенок идет рядом со взрослыми животными.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали стадо лошадей Пржевальского. Как рассказали в учреждении, удивительных животных, которые являются своеобразным брендом зоны отчуждения, удалось сфотографировать, когда они спокойно "гуляли" по территории заповедника.

"Среди весенних просторов Чернобыльского заповедника жизнь кипит по-особенному – спокойно, слаженно и по своим правилам. Семья лошадей Пржевальского держится вместе: жеребец стоит на страже, кобылы ведут, а жеребенок уверенно шагает рядом", – говорится в сообщении.

Напомним, лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. Эти невероятные животные в XX веке были истреблены в естественной среде обитания, но сохранились в зоопарках. Затем состоялась их реинтродукция в природу.

В конце 1990-х годов в зону отчуждения перевезли трех жеребцов с Лозовского конезавода, а также 10 жеребцов и 18 кобыл – из заповедника "Аскания-Нова".

В 2004 году в чернобыльскую зону доставили еще 13 животных из киевского и одесского зоопарков, но их выпустили без акклиматизации, из-за чего они погибли. Всего в процессе перевозки и адаптации погиб 21 конь, а основу новой популяции составили 23 животных – два жеребца и 15 кобыл, от которых началось развитие популяции в зоне отчуждения.

По состоянию на 2018 год, рядом с Чернобыльской АЭС обитало около 150 лошадей. Интересно, что степные лошади предпочитают обитать в Рудом лесу и в заброшенных зданиях.

Как писал УНИАН, редкие лошади Пржевальского настолько хорошо адаптировались в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что спокойно отдыхают даже возле высоковольтной ЛЭП. Однажды их зафиксировали на лугу, где животные гуляли вокруг башни высоковольтной ЛЭП.

К сожалению, опасность для животных представляют мины, оставленные российскими военными во время пребывания в зоне отчуждения в 2022 году. Например, в прошлом году на взрывном устройстве подорвался конь Пржевальского. Изуродованное тело нашли пограничники возле одного из заброшенных лесных маршрутов.

