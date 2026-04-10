Крымский мост снова в зоне риска, он станет одной из приоритетных целей для атак, – Братчук

Южное направление находится под постоянным контролем Сил обороны Украины, говорит спикер УДА.

Удары Украины по ключевым логистическим объектам российских оккупантов в Крыму привели к тому, что РФ вынуждена увеличивать нагрузку на Крымский мост. Очевидно, что переправа снова будет рассматриваться как одна из приоритетных целей для Сил обороны.

Такое мнение высказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM. По его словам, Крымский мост уже не способен полноценно обеспечивать потребности оккупационных войск РФ.

"Если говорить откровенно, его тактико-технические характеристики после ударов Сил обороны, в частности операций Службы безопасности Украины, уже не соответствуют тем параметрам, которые необходимы россиянам. Речь идет прежде всего о снабжении Крыма и обеспечении военных нужд", – пояснил спикер УДА.

При этом Братчук отметил, что оккупированный Крым был и остается ключевым хабом для обеспечения российских войск на юге Украины. Именно через него идет снабжение группировок противника на Херсонском и Запорожском направлениях, а также частично – на Покровском.

"Но сегодня враг уже не может на 100% пополнять запасы, необходимые для ведения интенсивных боевых действий", – продолжил он.

По словам Братчука, южное направление находится под постоянным вниманием Сил обороны Украины.

"Этот южно-краснодарский, южно-российский вектор сегодня находится в зоне особого внимания Сил обороны. Так же, как и Крым. И, честно говоря, трудно вспомнить хотя бы один день, когда там ничего не горело и не взрывалось. Боевые операции продолжаются фактически ежедневно. Если говорить о Краснодаре и Кубани, то речь идет прежде всего о снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Та же подстанция "Крымская" работала не столько на гражданские нужды, сколько на нефтеперевалку и обеспечение армии", – пояснил спикер УДА.

В результате таких атак и операций российская армия сталкивается с нарастающим дефицитом ресурсов.

Удары по оккупированным территориям и России

На фоне частых ударов по территории оккупированного Крыма Россия срочно усиливает ПВО на полуострове. Однако, как отметил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, взрывы в Крыму слышны постоянно. Они могут свидетельствовать как о поражении систем ПВО, так и об ударах по объектам, которые они защищают.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не откажется от атак по нефтяным объектам на территории России. По его словам, с призывами к прекращению ударов со стороны западных стран Украина сталкивается с 2022 года, однако у государства есть свои национальные интересы.

