В Одесскую область прилетела стая редких фениксов: исследователь объяснил, что они ищут (видео)

Два года подряд удивительные птицы не могут вывести птенцов из-за войны.

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", прилетела стая редких розовых фламинго, которых также из-за особой внешности называют фениксами. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал соответствующее видео.

"В национальный природный парк "Тузловские лиманы" снова прилетела небольшая стая розовых фламинго. Они появились на участке "Тузловская Амазония". Сейчас они активно ищут безопасные места обитания в нацпарке", - пояснил ученый.

Исследователь напомнил, что в 2023 году розовые фламинго впервые гнездились на территории "Тузловских лиманов" и тогда они вывели 200 птенцов. В 2024 году гнездование было неудачным, четыре сотни гнезд были разрушены под воздействием войны - птенцов не было. В прошлом году фламинго снова пытались гнездиться в Одесской области - формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии, но из-за действий российских оккупантов птицы снова не смогли успешно вывести птенцов.

"Надеемся, что украинские "Фламинго" (ракеты - УНИАН) в 2026 году ускорят нашу Победу, а замечательные розовые птицы обретут покой и дадут потомство…", - подчеркнул ученый.

Жители "Тузловских лиманов"

Напомним, ученый Иван Русев обнародовал видео с фотоловушек, на которых запечатлены отдельные участки национального природного парка "Тузловские лиманы", где находились розовые фламинго. Видно, как птицы страдают от полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в 2022 году.

В частности, из-за "Шахедов" испуганные фламинго покидают места гнездования. Услышав жужжание дронов, птицы громко кричат и улетают, оставив свои гнезда. В результате на земле остались только брошенные яйца и беззащитные птенцы, которые еще не умели летать. Вероятно, все эти малыши погибли.

