Уже через месяц Чернобыльская АЭС начнет производить электроэнергию, – гендиректор станции

Зону отчуждения нужно превратить в зону развития, говорит энергетик.

На Чернобыльской АЭС продолжается установка солнечных панелей для обеспечения собственных потребностей объекта в электроэнергии. Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов.

"Панели мощностью 2 мегаватта солнечной энергии нам почти установили. Еще месяц, и мы запустим станцию в работу. Это позволит уменьшить наши платежи за электроэнергию, которые составляют довольно существенный процент нашего годового бюджета", – говорит Тараканов.

Руководитель отмечает, что пока речь не идет о выходе ЧАЭС на рынок электроэнергии, но и не исключает, что когда-нибудь такие планы появятся.

Видео дня

"Правительство поручило нам выводить из эксплуатации энергоблоки ЧАЭС и превращать объект "Укрытие" в экологически безопасную систему – чем мы и занимаемся", – объясняет Тараканов.

Будущее ЧАЭС и Зоны отчуждения специалист видит в преобразовании ее в "Зону развития".

"Здесь достаточно места, в частности, для "зеленой генерации". И здесь есть инфраструктура для размещения новых ядерных энергоблоков – и водных ресурсов у нас достаточно, и энергосеть разветвленная. Здесь также будет упрощен процесс получения разрешений от местных общин, ведь никаких общественных слушаний в Зоне отчуждения проводить не нужно. Эту уникальную зону нужно будет в будущем использовать", – уверен гендиректор станции.

В то же время он не считает, что восстановить энергетический потенциал ЧАЭС будет возможно за счет малых модульных реакторов.

"Нельзя установить то, чего нет. ММР – это такой маркетинговый "хайп", который я не поддерживаю. Считаю, что, учитывая уроки Чернобыльской аварии, мы должны работать исключительно с апробированными технологиями. Целесообразнее было бы построить проверенные реакторы большой мощности с высоким уровнем безопасности", – убежден Тараканов.

Чернобыльская АЭС – последние новости

Поврежденный в результате атаки российского дрона новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие" на ЧАЭС требует скорейшего ремонта. Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни говорит, что с определенного момента коррозию металлических конструкций конфайнмента будет невозможно остановить.

Общая стоимость восстановления конфайнмента на ЧАЭС может составить 500 миллионов евро. Часть денег уже перечислили западные партнеры Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: