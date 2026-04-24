Уже через месяц Чернобыльская АЭС начнет производить электроэнергию, – гендиректор станции

На Чернобыльской АЭС продолжается установка солнечных панелей для обеспечения собственных потребностей объекта в электроэнергии. Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов.
"Панели мощностью 2 мегаватта солнечной энергии нам почти установили. Еще месяц, и мы запустим станцию в работу. Это позволит уменьшить наши платежи за электроэнергию, которые составляют довольно существенный процент нашего годового бюджета", – говорит Тараканов.
Руководитель отмечает, что пока речь не идет о выходе ЧАЭС на рынок электроэнергии, но и не исключает, что когда-нибудь такие планы появятся.
"Правительство поручило нам выводить из эксплуатации энергоблоки ЧАЭС и превращать объект "Укрытие" в экологически безопасную систему – чем мы и занимаемся", – объясняет Тараканов.
Будущее ЧАЭС и Зоны отчуждения специалист видит в преобразовании ее в "Зону развития".
"Здесь достаточно места, в частности, для "зеленой генерации". И здесь есть инфраструктура для размещения новых ядерных энергоблоков – и водных ресурсов у нас достаточно, и энергосеть разветвленная. Здесь также будет упрощен процесс получения разрешений от местных общин, ведь никаких общественных слушаний в Зоне отчуждения проводить не нужно. Эту уникальную зону нужно будет в будущем использовать", – уверен гендиректор станции.
В то же время он не считает, что восстановить энергетический потенциал ЧАЭС будет возможно за счет малых модульных реакторов.
"Нельзя установить то, чего нет. ММР – это такой маркетинговый "хайп", который я не поддерживаю. Считаю, что, учитывая уроки Чернобыльской аварии, мы должны работать исключительно с апробированными технологиями. Целесообразнее было бы построить проверенные реакторы большой мощности с высоким уровнем безопасности", – убежден Тараканов.
Поврежденный в результате атаки российского дрона новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие" на ЧАЭС требует скорейшего ремонта. Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни говорит, что с определенного момента коррозию металлических конструкций конфайнмента будет невозможно остановить.
Общая стоимость восстановления конфайнмента на ЧАЭС может составить 500 миллионов евро. Часть денег уже перечислили западные партнеры Украины.