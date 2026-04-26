Природа в зоне ЧАЭС процветает, но она не такая, какой должна быть, – BBC

Отсутствие людей открыло диким животным и деревьям путь к процветанию, но радиация заставила всё живое преобразиться.

Сегодня исполняется 40 лет со дня страшных событий на Чернобыльской АЭС. Вопреки ожиданиям многих людей, зона вокруг станции не превратилась в радиоактивную пустыню. Дикая природа здесь процветает. Но не благодаря радиации, а вопреки ей. Об этом говорится в публикации BBC.

Авторы публикации отмечают, что после катастрофы 1986 года огромная территория вокруг атомной станции была обезлюднена в ходе обязательной эвакуации. Именно этот аспект является ключевой причиной того буйства дикой природы, которое можно сейчас наблюдать в Зоне отчуждения.

Ученые, изучающие дикий мир Зоны, констатируют, что радиация на самом деле негативно влияет на местные организмы. Конечно, о монстрах из игры S.T.A.L.K.E.R. здесь речь не идет, но мутанты действительно встречаются. Исследователи зафиксировали странные, искривленные деревья, ласточек с раковыми опухолями и "жуткий черный грибок, обитающий внутри радиоактивных руин здания реактора".

Видео дня

Ученые предполагают, что в Зоне происходит процесс постепенной адаптации живых существ к существованию именно в условиях высокой радиации. BBC, в частности, приводит пример древесных лягушек. Исследование, опубликованное в 2022 году, свидетельствует о том, что лягушки в Зоне отчуждения стали в среднем темнее, чем представители того же вида за ее пределами. Гипотеза заключается в том, что темный цвет, свидетельствующий о более высоком уровне меланина в теле, может каким-то образом действовать как защитный барьер от радиации. Однако в научной среде продолжаются дискуссии о том, действительно ли это реакция на высокую радиацию, а не на что-то другое, например, на тяжелые металлы, которыми Зона загрязнена не в меньшей степени.

Подобные дебаты ведутся и в отношении генетических изменений у одичавших чернобыльских собак и мышей в радиоактивных полях вокруг станции.

"[Лес вокруг ЧАЭС] кишит деревьями и дикими животными, но он не такой, каким был до аварии", – констатировала радиобиолог Кармель Мозерсилл, почетный профессор Университета Макмастера (Канада).

Жизнь в зоне ЧАЭС: последние новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне нет мутантов в популярном представлении, однако для ученых она остается интересной из-за необычного поведения животных и богатого биоразнообразия. Здесь фиксируют крупные, но вполне естественные по происхождению виды, в частности сомов длиной более метра, а также наблюдают нетипичные взаимодействия между различными животными.

Также мы писали, что в зоне ЧАЭС уже несколько лет живет стадо одичавших коров, которое образовалось после смерти семьи самоселов в 2016 году. Когда-то домашние животные научились жить без человека, самостоятельно находя пищу даже зимой и отражая нападения хищников.

