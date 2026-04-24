'Снова антибиотики': известная актриса напугала новостью о болезни 10-летнего сына

Артистка раскрыла диагноз ребенка.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что ее сын заболел. Она с ребенком обратилась к врачам, и диагноз, который поставили мальчику, ее сильно огорчил. Четыре месяца назад ее сын болел, и ему ставили тот же самый диагноз. Об этом она рассказала в stories в своем Instagram.

"Пневмония, снова антибиотики… Четыре месяца назад была пневмония. Почему такое случается у подростков 10–14 лет: сейчас гормональный рост, и вся сила уходит на развитие физического и полового созревания, иммунитет падает. Обязательно, когда ребенок абсолютно здоров, сдать посевы и понять, живет ли что-то в организме", – отметила Анна Саливанчук.

Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей – Глеба и Никиту. Они родились в браке актрисы с народным депутатом Александром Божковым. Супруги развелись в 2023 году.

