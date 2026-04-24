Тополя до сих пор страдает от громкого скандала: певица сделала новое заявление

Украинская певица Елена Тополя рассказала, что вынуждена перенести свои запланированные концерты, и объяснила причину.

По словам артистки, низкий интерес к ее выступлениям возник из-за недавнего скандала с шантажом и публикацией провокационных видео с ее участием в сети.

"Некоторые концерты переносятся на осень. Причина, о которой вы все спрашиваете – под всей рекламой идет огромная атака хейтеров и ботов, которая влияет на всех, кто заходит и интересуется тем, что происходит в моей жизни. Я готова приезжать хоть каждый день, но эти хейтеры, эти боты, они просто перекрывают возможности этих концертов. К сожалению, этот скандал, эти гнилые люди, они влияют на вас", – отметила Елена в своем Instagram.

Тополя добавила, что надеется, что к осени ситуация улучшится и все наладится.

"Надеюсь, что к осени мое имя, моя жизнь, мое сердце станут для вас понятными, и вы не будете обращать внимание на мнение других. Надеюсь на понимание и вашу поддержку", - подчеркнула певица.

