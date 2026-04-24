Живут без 'королевы': в чем уникальность насекомых, заполонивших степь в Одесской области (видео)

Рыжая осмия меньше обычной медоносной пчелы, чрезвычайно миролюбива и совершенно безопасна для человека.

Только на одном гектаре в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователи насчитали несколько тысяч особей рыжей осмии – насекомых, которых ученые называют "архитекторами степи". Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, если охватить взглядом всю прибрежную зону со степной растительностью – этих насекомых миллионы.

"Это – рыжая осмия (Osmia rufa). Она меньше обычной медоносной пчелы, чрезвычайно миролюбива и совершенно безопасна для человека. Одновременно с приходом теплых воздушных масс с юга эти труженицы заполнили экосистемы, выполняя свое высокое предназначение", – отметил Русев.

Он объяснил, в чем уникальность осмии. В отличие от медоносных пчел, у осмий нет каст или "королевы". Каждая самка – сама себе хозяйка, которая самостоятельно строит гнездо и заботится о будущем. Они не агрессивны и не защищают запасы меда (поскольку не делают их), поэтому не жалят. Для возведения "стен" в гнездах используют влажный ил из мелководья лиманов, создавая крошечные "карьеры" на берегах.

По информации Русева, жизнь осмии – это четкий годовой ритм, где каждая неделя имеет значение. После весеннего пробуждения, в конце марта, самцы, которые меньше по размеру и имеют белый хохолок на голове, вылетают первыми. Их жизненная миссия коротка – всего три недели.

После спаривания самки ищут отверстия в старой древесине, сухих стеблях или трещинах камней. Заполняют ячейки нектаром и пыльцой, откладывают яйца и запечатывают вход илом.

"Самка никогда не увидит своих детей, но обеспечит их всем необходимым", – отмечает ученый.

Все лето внутри кокона продолжается магия превращения: от личинки до куколки. Уже в сентябре формируется новое взрослое насекомое, которое проспит в своем укрытии всю зиму до следующей весны.

