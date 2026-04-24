Для трех знаков Зодиака следующая неделя станет самой удачной в году

Составлен гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Для трёх знаков Зодиака неделя обещает стать по-настоящему удачной. Открывается период, когда важно довериться ходу событий и не спешить – именно терпение сейчас усиливает приток благоприятных возможностей, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Дева

Переход Меркурия в Телец 2 мая открывает для Дев период благоприятных возможностей, особенно в сфере общения и принятия решений. Эта планета помогает находить нужные слова и выстраивать диалог так, чтобы продвигаться вперёд без лишнего напряжения. Энергия Тельца добавляет устойчивости и помогает не спешить, а выстраивать всё основательно.

Вам важно не гнаться за быстрым результатом, а сосредоточиться на стабильности и качестве. Обращайте внимание на предложения, которые сначала могут показаться слишком смелыми или непривычными. Иногда именно они ведут к удаче. Позвольте себе слушать не только логику, но и внутренние ощущения – это поможет привлечь больше гармонии и благоприятных обстоятельств.

Весы

Для Весов эта неделя может стать поворотной. Соединение Венеры и Плутона 28 апреля приносит сильные перемены, которые способны изменить взгляд на будущее. Появляются новые перспективы, вдохновляющие идеи и возможности, способные вывести вас на другой уровень.

Даже если сначала ситуация кажется неопределённой, важно не бояться неизвестности. Терпение поможет увидеть, как постепенно складывается благоприятный сценарий. Эта энергия также усиливает творческий потенциал, поэтому сейчас удачное время для реализации идей, запуска проектов или возвращения к тому, что приносит радость. Перед вами открывается шанс приблизиться к жизни, о которой вы давно мечтали.

Рыбы

Для Рыб важную роль сыграет полнолуние в Скорпионе 1 мая. Оно завершает цикл, начавшийся ещё в ноябре 2025 года, и сейчас может принести результаты того, что тогда только зарождалось. Это время осознаний, раскрытия правды и выхода на новый уровень.

Энергия Скорпиона связана с трансформацией и удачей, поэтому важно честно посмотреть на свои желания и чувства. В этот период могут появляться знаки, предложения или идеи, которые подсказывают дальнейшее направление. Это полнолуние открывает путь к переменам, а усиленная энергетика месяца намекает на судьбоносные события. Доверяйте процессу – вы можете оказаться на пороге значительных и позитивных изменений.

