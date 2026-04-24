Дождь, снег, ветер и перепады температуры: синоптик предупредила украинцев о непогоде

В ближайшие выходные в Украине ожидается неблагоприятная погода.

Последние выходные принесут в Украину нестабильную погоду. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидаются то дождь, то снег, то ветер, то скачки температуры и атмосферного давления.

Погода 25 апреля

Ночью без осадков, заморозки. Днем небольшие дожди пройдут в северной части Украины, а на остальной территории будет сухо и даже с солнышком.

"Температура воздуха в течение дня даже попытается порадовать. Ожидается +11...+15 градусов, в южной части и в западных областях в субботу +14+18 градусов", – спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода 26 апреля

"Теплая погода снова отступит перед натиском холодного атмосферного фронта, похолодает днем до +9...+12 градусов", - рассказала эксперт по погоде и добавила, что на юге, востоке, а также в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях еще сохранится теплая погода с температурой до +15...+19 градусов.

В воскресенье в Украине будут идти дожди, а на западе страны из-за резкого похолодания может быть и снег.

"Все выходные будет дуть порывистый, до сильного, со штормовыми порывами западный и северо-западный ветер, будьте осторожны", – предупредила она.

В Киеве завтра также ожидается порывистый ветер, а в воскресенье он усилится до штормового.

25 апреля ночью в столице будет холодно, возможны даже небольшие заморозки. Днем пройдет небольшой дождь, однако будет очень тепло, до +13...+15 градусов.

В конце недели атмосферный фронт приблизится к Киеву, поэтому облаков станет больше, ветер усилится, а температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: