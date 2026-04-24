На Аляске ищут способы возобновить легендарные туры к белым медведям

В конце каждого лета возле крошечного поселения Кактовик, где на краю континента проживают коренные жители Аляски, собираются огромные белые медведи. Как пишет The Independent, сейчас здесь, за Полярным кругом, пытаются возродить туризм.

По данным СМИ, медведи собираются здесь, чтобы полакомиться остатками китов, которые оставляют охотники, и ждут, пока сильные морозы сковывают море льдом. Когда-то это зрелище привлекало в Кактовик – единственный населенный пункт в Арктическом национальном заповеднике дикой природы – более тысячи туристов ежегодно. Такой формат путешествий даже получил название "туризм последнего шанса" – возможность увидеть уникальные места и животных, прежде чем они могут исчезнуть из-за изменения климата.

"Пандемия COVID-19, а также решение федеральных властей приостановить лодочные туры для наблюдения за медведями фактически остановили этот вид туризма. Причиной стали опасения, что небольшой поселок переполняют посетители. В то же время местные власти теперь стремятся восстановить туристическую отрасль, подчеркивая, что она может приносить миллионные доходы и стать важным источником заработка для жителей – при условии внедрения правил, которые защитят как образ жизни общины, так и самих животных", – говорится в статье.

Видео дня

Как отметил президент корпорации Kaktovik Inupiat Чарльз Лэмп, местные чиновники, безусловно, видят пользу от туризма, но его нельзя организовывать так, как это было раньше.

Что усилило интерес туристов

Дело в том, что с 1980-х годов местные жители, у которых были лодки и которые хорошо знали акваторию, возили туристов наблюдать за медведями, передвигавшимися по безлесным барьерным островам или раздиравшими туши китов. После того как в 2008 году белых медведей официально признали видом, находящимся под угрозой исчезновения, популярность этого направления резко возросла. В то же время таяние арктического льда, необходимого животным для охоты, только усилило интерес туристов.

Однако с наплывом посетителей федеральные власти ввели более строгие правила – обязательные разрешения и страхование для туроператоров, что затруднило участие местных жителей в этом бизнесе. На рынок вышли крупные компании из других регионов, и вскоре в поселок с населением около 250 человек начали массово прибывать туристы во время шестинедельного сезона наблюдений.

Местные отели и рестораны потеряли часть доходов, поскольку крупные операторы начали привозить туристов на однодневные поездки из Фербенкса или Анкориджа. Жители также жаловались, что туристы бесцеремонно разглядывали их или заходили на частные территории.

Дополнительной проблемой стало ограниченное количество мест в небольших самолетах: местным жителям иногда приходилось конкурировать с туристами за билеты, чтобы добраться до крупных городов на медицинские обследования, а задержки заставляли их тратиться на дорогие отели.

Почему местность закрыли для туризма

После начала пандемии Кактовик фактически закрылся для туристов, а в 2021 году федеральные власти окончательно приостановили лодочные туры из-за опасений по поводу влияния людей на поведение медведей и перегрузки поселка.

Теперь лидеры коренных общин ведут переговоры со Службой рыбных ресурсов и дикой природы США, чтобы учесть все риски и возобновить туризм – возможно, уже с 2027 года. В ведомстве отмечают, что работают над тем, чтобы будущие поездки были безопасными, экологически ответственными и учитывали интересы местных жителей.

Среди предложенных изменений – ограничение времени пребывания лодок вблизи медведей. По словам Лемпа, чрезмерное присутствие людей приводит к тому, что животные привыкают к ним, что повышает риски, когда медведи заходят в поселок в поисках пищи.

В период туристического бума отгонять медведей становилось все сложнее, даже несмотря на использование нелетальных средств. В результате каждый год приходилось убивать по три-четыре животных – тогда как раньше этот показатель составлял около одного случая в год.

"Наша безопасность была под угрозой", – подчеркнул Лемп.

В 2023 году на западе Аляски белый медведь убил 24-летнюю женщину и ее годовалого сына – это было первое смертельное нападение за почти 30 лет в штате.

После прекращения туров в Кактовике медведи снова стали больше опасаться людей, отмечают местные жители.

Что рассказывают туристы

Туризм здесь также совпадает с сезоном традиционного китобойного промысла. Когда охотники добывают кита, его обычно разделывают на побережье. Хотя община разрешает туристам наблюдать или даже помогать, некоторые посетители фотографировали или снимали видео без разрешения, что считается неуважением.

Эксперты советуют развивать туризм в формате многодневных поездок, чтобы гости лучше понимали культуру местных жителей и их образ жизни.

Туристы, которые уже побывали в Кактовике, отмечают уникальность этого опыта. В частности, супружеская пара из Австралии провела несколько дней в поселке, участвовала в пешей экскурсии и покупала сувениры местного производства.

Для профессионального фотографа Роджера Маккертича главным впечатлением стали лодочные туры: медведи, гулявшие по островам или плававшие в воде, не обращали на людей никакого внимания.

"Это почти максимум того, что можно увидеть", – подытожил он.

