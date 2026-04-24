В моду вернулся тотал-деним из 2000-х: как и с чем носить его сегодня (фото)

Снова актуальны самые разнообразные вариации денима.

Джинсы, как неизменная классика моды, снова переживают заметные изменения, но весенние тренды явно отсылают к эстетике начала 2000-х, пишет The Independent.

После нескольких сезонов доминирования широких силуэтов джинсовая мода действительно постепенно смещается в сторону возвращения стиля нулевых, однако в более современном, утонченном и удобном для повседневной носки формате.

Модные джинсы весна 2026 года - главные тренды

По словам телестилиста и автора Ники Хэмблтон-Джонс, главный принцип - не копировать прошлое буквально, а переосмысливать его. В новом сезоне возвращаются мини-юбки, джинсы-клёш и модели с низкой посадкой, но все эти элементы адаптированы под актуальный гардероб и современные пропорции

И вот какие главные джинсовые тренды особенно выделяют стилисты:

Джинс и джинсом. Снова становится популярным сочетать деним с денимом, но теперь важно не подбирать одинаковые вещи, а создавать сбалансированные образы. Это предполагает эклектику оттенков и сочетание разных фасонов. Главное – чтобы всё было из денима.

Светлые джинсы. Светлый деним снова возвращается на подиумы. Его лучше сочетать с кремовыми, тёмно-синими, коричневыми или серыми оттенками – так образ выглядит более современным и "дорогим". Дополнить его можно базовыми вещами: белой футболкой, тонким свитером или классическим пиджаком – они подчеркнут чувство стиля и соответствие модным канонам.

Джинсы с низкой посадкой. Они снова вернулись. Если вы не уверены, подойдёт ли вам такой вариант, начните с модели со средней или умеренно низкой посадкой. Это поможет мягко адаптироваться к тренду и понять, насколько он комфортен именно для вас. Носить такие джинсы лучше с удлинёнными кофтами или пиджаками – они визуально вытягивают силуэт и делают образ более сбалансированным.

Джинсовые пиджаки. Универсальная и актуальная вещь, которая поможет не замёрзнуть вечером и выглядеть стильно днём. Они легко вписываются как в повседневные, так и в более собранные образы. Такой пиджак можно сочетать с платьями, брюками или джинсами, создавая как расслабленные, так и более структурированные луки.

Джинсовая обувь. Ещё один актуальный элемент гардероба, который помогает создать выразительный и современный образ. Такая обувь привлекает внимание и может стать акцентом в комплекте, поэтому важно грамотно выстраивать сочетания. Старайтесь комбинировать обувь из денима с одеждой контрастных оттенков и более спокойных фактур, чтобы образ не выглядел перегруженным и сохранял баланс.

По словам стилистов, лавное правило - не копировать прошлое, а сочетать старые тренды с новыми вещами, чтобы выглядеть стильно и актуально.

Напомним, с чем носить цветные джинсы в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: