В Японии скрывается огромный древний хищник, сеющий хаос в экосистеме

Ученые выяснили, что с возрастом рацион этих амфибий меняется.

В глубинах японских рек скрывается огромный древний хищник, который сеет хаос в экосистеме страны. До недавнего времени его существование оставалось в тайне, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что японская исполинская саламандра является одной из крупнейших амфибий на Земле. Это животное может достигать длины до 1,5 метра и проводит свою жизнь в холодных и быстротечных реках.

В своем исследовании ученые из Льежского университета изучили, как меняется рацион японских исполинских саламандр по мере их взросления. Они выяснили, что молодые саламандры питаются в основном мелкими водными насекомыми, что делает их вторичными потребителями в своей экосистеме.

"Молодые, мелкие саламандры питаются в основном водными насекомыми. Их трофическая позиция схожа с позицией вторичных потребителей, промежуточного уровня в пищевой цепи, как и в случае с большинством саламандр. Однако, когда особи достигают средней длины 62 сантиметра, в их рационе происходит резкий сдвиг", - рассказал один из ведущих исследователей Клеман Дюре.

По словам ученого, пищевые привычки японских исполинских саламандр отражают их рост и изменения в развитии. По мере увеличения размера этих амфибий их пищевые привычки эволюционируют, и они начинают потреблять более крупную добычу, включая рыбу, лягушек и пресноводных крабов. Этот сдвиг происходит примерно в тот момент, когда они достигают среднего размера 62 см.

Ученые подчеркнули, что переход к более крупной и энергетически насыщенной добыче позволяет этим саламандрам взять на себя роль высших хищников в своей экосистеме. Потребляя разнообразную добычу, включая лягушек и крабов, они помогают регулировать популяции этих животных. Исследователи заявили, что пищевые привычки этих амфибий влияют на структуру всей экосистемы.

Арктический суслик способна "выключать" мозг на 8 месяцев и не умирать

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал интересный факт об арктическом суслике (Urocitellus parryii). Это животное каждую зиму намеренно позволяет температуре своего мозга опускаться ниже 0°C, но выживает.

Арктический суслик сокращает приток крови к мозгу до минимума и остается в таком состоянии неделями. Затем, с приходом весны, он просыпается как ни в чем не бывало.

