Повалий впервые после конфискации имущества сделала циничное заявление о своем 'спасении' из Украины

Предательница посетила Крым и пообщалась с пропагандистскими СМИ.

Певица-предательница Таисия Повалий посетила с концертом временно оккупированный Крым и сделала новое заявление для пропагандистских СМИ о том, как она жила в Украине до полномасштабного вторжения РФ. Видео с интервью обнародовал Telegram.

По словам беглянки, она была очень напугана и все время сидела дома. Правда, имен тех, кто ее запугивал, она не назвала.

"Закрыта на ключ, в страхе. Мне было страшно даже открыть шторы. Я жила в страхе, потому что меня запугали. Мне казалось, что моя миссия закончилась. А дальше Боженька меня взял и вывез в Россию", – заявила предательница Таисия Повалий.

Накануне 24 февраля 2022 года она с мужем уехала в РФ. В 2023 году она получила паспорт страны-агрессора.

Отметим, за антиукраинскую деятельность в 2022 году певица попала в санкционный список в Украине, а в 2024 году по решению Высшего антикоррупционного суда ее активы на территории страны были конфискованы в пользу государства – это дом под Киевом, несколько земельных участков, автомобиль и тексты почти десятка произведений. Таисию Повалий также лишили всех государственных наград.

Напомним, как ранее писал УНИАН, предательница Таисия Повалий отреагировала на конфискацию дома под Киевом: "Собиралась вернуться". Также заявление по поводу конфискации особняка сделал сын певицы Денис Повалий.

