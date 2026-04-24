Волонтеры 'Украинской команды' передали партию генераторов 110 бригаде ВСУ, - Палатный

"Украинская команда" передала бойцам 110 ОМБр партию генераторов. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали партию больших генераторов бойцам 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко. Эти ребята с начала полномасштабного вторжения бьют врага в Донецкой области", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что эта помощь очень необходима на передовой.

"Нашим защитникам крайне нужны автономные источники питания. Уверен: наша поддержка поможет этим героям еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизни", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала разным военным подразделениям уже несколько сотен генераторов и зарядных станций. Также с начала полномасштабного вторжения защитники получили от волонтеров свыше 4000 беспилотников разных типов, более 100 автомобилей и много другого оборудования.

