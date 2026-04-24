Аль Пачино назвал 'худший фильм всех времён'

По словам актера, одна культовая картина казалась ему когда-то провальной.

Американский актер Аль Пачино высказался о культовом фильме 1972 года "Крестный отец", в котором сыграл роль Майкла Корлеоне.

Звезда кино назвал картину "худшим фильмом всех времен" и долгое время считал, что она разрушит его карьеру. Как пишет издание Mirror, во время съемок он вместе с актрисой Дайан Китон были убеждены, что "Крестный отец" станет провальным проектом. А еще создатели фильма серьезно думали об увольнении Аль Пачино, считая, что его образ не обладает необходимой харизмой для Майкла Корлеоне.

Интересно, что мнение актера изменилось только после того, как он сыграл культовую сцену в итальянском ресторане, где Майкл расстреливает Соллоццо и МакКласки.

Что известно о фильме "Крестный отец"

"Крестный отец" – это американская криминальная драма, снятая режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо. Она считается одним из лучших фильмов всех времен по мнению Американского института киноискусства и киноманов. Фильм также получил три премии "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучший адаптированный сценарий".

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших исторических фильмах, основанных на реальных событиях.

Вас также могут заинтересовать новости: