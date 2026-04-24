Опоздали на 10 лет: Instagram запустил клон Snapchat с исчезающими фото

Приложение ориентировано на быстрый и максимально простой обмен моментами из жизни.

Соцсеть Instagram запустила новое приложение под названием Instants – отдельный сервис для обмена "исчезающими" фотографиями и видео, который во многом повторяет концепцию Snapchat.

Как сообщает издание Android Police, новое приложение фактически представляет собой "облегченную" платформу для быстрых снимков: пользователь делает фото прямо в камере приложения и отправляет его друзьям без возможности редактирования.

Главная особенность Instants – временный контент. Отправленные фото можно посмотреть только один раз, после чего они исчезают, а через 24 часа становятся недоступными окончательно. По задумке Meta, приложение должно стимулировать более "живое" и непринужденное общение с "честными" фото.

Функциональность сервиса намеренно упрощена. В частности, съемка доступна только внутри приложения, отсутствуют фильтры и продвинутые инструменты обработки, а обмен происходит преимущественно между друзьями или взаимными подписчиками.

Отмечается, что Instants распространяется как отдельное Android-приложение и пока доступно в некоторых странах Европы (например, в Испании и Италии), где проходит тестирование.

