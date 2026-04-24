Не молчите о деньгах: как договориться о достойной зарплате на собеседовании - практические советы HR-эксперта

Важно максимально честно оценить себя.

Разговор о зарплате на собеседовании – пожалуй, самый сложный этап в поиске работы. Можно завысить свои ожидания и получить отказ или, наоборот, недооценить себя и согласиться на невыгодные условия. Вместе с руководителем департамента рекрутинга и HR Work.ua Ярославой Павленко рассказываем, как подготовиться к этому разговору, на что опираться в своих зарплатных ожиданиях и о чем еще можно договариваться, кроме базовой ставки.

Определить свой диапазон

О желаемом уровне зарплаты стоит подумать заранее – не накануне собеседования, а еще до начала поиска работы, советует Ярослава Павленко. Для этого следует изучить рынок, свою отрасль и потенциальную роль. Для некоторых сфер, в частности IT и смежных направлений, доступна подробная аналитика в зависимости от уровня специалиста, опыта и знания английского языка.

Также важно максимально честно оценить себя: текущий доход, опыт, навыки и, главное, способность принести компании ценность. Например, зарплата бухгалтера в компании на 20 человек и в компании на 2000 человек с большими оборотами – это совершенно разные уровни вознаграждения, на которые можно претендовать. Дополнительно влияют образование, в частности MBA, профессиональные сертификации, уровень знания иностранных языков, узкая или дефицитная специализация – и это важно учитывать в своих ожиданиях.

"По данным исследований, при смене работы кандидаты часто ориентируются на прирост в пределах 10–30% в зависимости от уровня и ситуации на рынке. Поэтому вам нужно сопоставить рынок и свои способности и определить комфортную сумму – желательно сразу в виде диапазона", – говорит специалист.

Определить диапазон потенциальной зарплаты, а не конкретное число, лучше, потому что это дает больше гибкости при поиске работы, обращает внимание Ярослава Павленко. Например, если человек хочет сменить компанию и автоматически получить повышение в должности, иногда логично немного уступить в деньгах ради роста.

Но не стоит слишком привязываться к нижней или верхней границе. Диапазон нужен для понимания рынка, а свою реальную "точку" следует определять индивидуально – в зависимости от уровня экспертизы.

"Если есть аргументы, потенциальная зарплата может быть даже выше рыночной – и это нормально. Я часто сталкивалась с ситуациями, когда компании в процессе поиска меняли бюджет и брали более дорогого кандидата, если он действительно подходил. Или предлагали план роста, чтобы со временем выйти на желаемый уровень дохода. Поэтому не стоит соглашаться на меньшее только потому, что "так сейчас на рынке", – говорит эксперт.

Не бояться говорить о деньгах

Ярослава Павленко подчеркивает, что самая большая ошибка – вообще не поднимать вопрос о вознаграждении. В идеальном мире именно компания должна сделать первый шаг. Но если этого не произошло, совершенно нормально инициировать этот разговор самостоятельно.

"Кандидаты часто боятся говорить о деньгах, потому что не хотят занизить или, наоборот, завысить ожидания, либо вообще не ориентируются на рынке, так как не подготовились. И это банально усложняет процесс. Ведь можно пройти все этапы и не договориться о зарплате, хотя это лучше было бы понять на старте".

Универсальных формулировок, как именно озвучивать ожидания, нет. В основном стоит отталкиваться от предварительно определенного диапазона и называть "свое место" в нем, аргументируя это опытом, навыками и дополнительными преимуществами. Также важно учитывать модель вознаграждения в конкретной компании: одни должности предполагают фиксированную ставку, другие – бонусы и проценты.

"Четко проясните структуру зарплаты и, соответственно, свои ожидания. Также обязательно уточните, идет ли речь о сумме до или после налогов. Это часто является зоной недопонимания", – говорит Ярослава Павленко.

И добавляет, что критических ошибок в этом вопросе быть не может – все упирается в бюджет компании на конкретную должность: "Если ожидания кажутся завышенными или заниженными, рекрутер обычно уточнит причину, ведь кандидата оценивают комплексно. "Красным флажком" здесь может быть не столько обсуждаемая зарплата, сколько невозможность подкрепить ее результатами, навыками или поведением".

Обсуждать не только зарплату

Бывают ситуации, когда кандидат и компания не сходятся в уровне ожидаемой компенсации. В таком случае вполне нормально аргументировать и просить более высокую зарплату – если для этого есть основания. Но магических фраз здесь не существует: работают только конкретные достижения, результаты, дополнительное обучение, уровень английского и другие сильные стороны кандидата.

"Компании могут пойти навстречу, даже если ожидания специалиста превышают бюджет – или, по крайней мере, предложить немного меньше, но с четким планом роста. Особенно если это сильный кандидат, в которого компания готова инвестировать", – говорит Ярослава Павленко.

Кроме того, предметом переговоров может быть не только базовая ставка. Сейчас работодатели готовы обсуждать формат работы – гибридный или полностью удаленный – условия на испытательный срок, а также дальнейший рост зарплаты. В отдельных случаях могут даже предложить бонусы.

В целом стоит оценивать не только зарплату, а весь компенсационный пакет, подчеркивает эксперт – включая отпуск, медицинское страхование, другие условия и льготы. Иногда именно это существенно влияет на реальный доход и общую привлекательность предложения.

В конце концов, деньги – важная часть взрослых профессиональных отношений, поэтому бояться их обсуждения не стоит.

"Определите для себя идеальную сумму и комфортный минимум, ниже которого вы уже не готовы "спуститься". Уверенно двигайтесь в этом диапазоне, но также учитывайте возможности развития и содержание работы. Иногда имеет смысл выбрать меньшую зарплату, если есть много других существенных преимуществ и перспектива роста", – резюмирует руководительница департамента рекрутинга и HR Work.ua.

