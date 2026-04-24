Фразеологизм кисейна барышня часто встречается в классической литературе, однако не все знают, с чем именно связано его происхождение.
Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины Олеся Сулима рассказала в комментарии УНИАН, откуда происходит выражение кисейная барышня, что оно означает и существуют ли его украинские эквиваленты.
Кисейная барышня – происхождение фразеологизма
Как пояснила лингвист, выражение возникло в России и закрепилось как устойчивое словосочетание еще в XIX веке.
"Фраза происходит от слова "кисея". На украинский язык оно переводится как "серпанок" – это легкая ткань, очень прозрачная, которую использовали, в частности, для занавесок".
По ее словам, со временем в России такую ткань начали использовать молодые дворянки, которые закрывали ею лицо, пытаясь придать своему образу загадочности.
В фразеологическом словаре русского языка кисейная барышня – это "манерная, избалованная девушка с мещанским мировоззрением, которая не приспособлена к жизни". Впрочем, со временем это выражение стали употреблять и в отношении мужчин.
Существует ли украинский эквивалент
Эксперт отметила, что выражение кисейная барышня, значение которого мы только что определили, не имеет прямого соответствия в украинском языке. При этом она объяснила это историческими и культурными различиями:
"Я думаю, что причина, по которой в нашем языке нет абсолютного эквивалента этому фразеологизму, заключается в разнице в менталитете украинцев и россиян".
Так, во-первых, она напомнила, что в Украине не было дворянских семей, аналогичных российским, а казацкие семьи значительно от них отличались. И во-вторых, среди украинцев не были распространены украшения из кисея, ведь одежда украинских женщин также значительно отличалась от одежды русских.
Соответственно, в метафорическом смысле это слово у нас не употреблялось, и люди не знали, что такое кисельная барышня.
Близкие по значению украинские выражения
В то же время филолог отметила, что в украинском языке существуют близкие по смыслу выражения, которые передают подобную характеристику человека:
- Чрезмерно деликатный человек.
- "Тепличный" человек.
Также она добавила, что частичным синонимом можно считать слово "белоручка", которым обозначают человека, не приспособленного к физическому труду или жизненным трудностям.
Отдельно она упомянула более общий, не образный эквивалент – "слабодухий".
Таким образом, выражение "кисейная барышня" является исторически обусловленным фразеологизмом с четкими культурными корнями, который не имеет точного украинского аналога, но может передаваться рядом близких по значению описательных выражений.
Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка.
В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика.
Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины.
Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.