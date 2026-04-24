Что полезнее - ржаной хлеб или цельнозерновой: диетологи поставили точнку в этом вопросе

И ржаной, и цельнозерновой хлеб поддерживают метаболизм, пищеварение и здоровье сердца.

Цельнозерновой и ржаной хлеб – это питательные и полезные виды выпечки, но они имеют несколько разные пищевые профили. Ржаной хлеб особенно богат растворимой клетчаткой, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Цельнозерновой хлеб содержит больше белка, поддерживая здоровье мышц и способствуя ощущению сытости. Какой же хлеб полезнее для уровня сахара в крови, здоровья сердца и пищеварения – объясняет портал health.com.

Ржаной хлеб – лучший выбор для контроля уровня сахара в крови

Скорость повышения уровня сахара в крови после употребления хлеба зависит от его гликемического индекса (ГИ). Ржаной хлеб, как правило, имеет более низкий ГИ, чем цельнозерновой хлеб, особенно если он изготовлен из цельной ржи.

Исследования также показывают, что ржаной хлеб может вызывать "эффект второго приема пищи", то есть уровень сахара в крови может оставаться более стабильным в течение нескольких часов после еды.

Цельнозерновой хлеб также является здоровым вариантом из цельного зерна и может лучше поддерживать контроль уровня сахара в крови, чем белый хлеб.

Ржаной хлеб лучше поддерживает здоровье сердца

Ржаной хлеб содержит больше растворимой клетчатки, которая связывается с холестерином в пищеварительном тракте и помогает выводить его из организма. Исследования показывают, что это снижает уровень холестерина ЛПНП, способствуя уменьшению его накопления в артериях и защищая от сердечно-сосудистых заболеваний.

Доказано, что регулярное употребление цельнозернового ржаного хлеба может снизить общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП по сравнению с хлебом на основе пшеницы.

И ржаной, и цельнозерновой пшеничный хлеб содержат калий и магний. Эти минералы помогают расслабить стенки кровеносных сосудов и улучшить кровоток. Калий также помогает сбалансировать действие натрия, поддерживая здоровое кровяное давление и снижая нагрузку на сердце.

Рожь имеет долгосрочные преимущества для пищеварения

Рожь содержит больше растворимой клетчатки, чем цельнозерновой хлеб, и богата арабиноксиланами – группой волокон, которые помогают отходам продвигаться по кишечнику, что может помочь предотвратить запоры. Клетчатка в ржи является пребиотиком, то есть она питает полезные кишечные бактерии.

Цельнозерновой хлеб содержит в основном нерастворимую клетчатку и также может поддерживать здоровую микрофлору кишечника, но рожь, по-видимому, обладает более сильным пребиотическим эффектом и может в большей степени способствовать развитию полезных бактерий в кишечнике.

Рожь может лучше способствовать контролю веса

Как цельнозерновой, так и ржаной хлеб являются лучшим выбором, чем рафинированный белый хлеб, но согласно исследованиям, рожь имеет небольшое преимущество благодаря содержанию клетчатки и плотной текстуре.

Некоторые исследования показывают, что диеты, богатые продуктами из ржи с высоким содержанием клетчатки, могут способствовать умеренному снижению веса и уменьшению жировых отложений по сравнению с продуктами из рафинированной пшеницы, возможно, за счет влияния на аппетит и здоровье кишечника. Определенные волокна в ржи ферментируются кишечными бактериями в соединения, которые могут помочь регулировать гормоны голода и уменьшить потребление пищи.

Цельнозерновой хлеб также способствует контролю веса, поскольку пшеница – это богатое питательными веществами цельное зерно. Он содержит клетчатку и белок, которые способствуют чувству сытости и стабильной энергии.

Что выбрать?

Ржаной хлеб имеет преимущество в нескольких областях, особенно в отношении контроля уровня сахара в крови, здоровья сердца и регулярности пищеварения. Если у вас диабет или высокий уровень холестерина, цельнозерновой ржаной хлеб может быть лучшим выбором.

Цельнозерновой хлеб по-прежнему является здоровым выбором, обеспечивая организм клетчаткой, витаминами, минералами и белком.

