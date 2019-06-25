Адская жара в Европе: как берлинский зоопарк спасает своих жителей (фоторепортаж)

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время столбики термометров во многих европейских городах подскочат до 40 градусов по Цельсию.

В Германию, как и в большей части центральной и западной Европы, в начале последней недели июня 2019 года пришла настоящая адская жара.

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По прогнозам синоптиков, столбики термометров подскочат до 40 градусов по Цельсию. Поэтому во многих европейских городах активно готовится противостоять жаре, чтобы минимизировать жертвы среди людей и животных.

Не стал исключением и берлинский зоопарк. Для животных здесь подготовили дополнительные объемы воды и чаще устраивают водные процедуры. Также работники зоопарка следят, чтобы животные не находились слишком долго на солнце и чтобы в закрытых помещениях не было душно.