Ранее эту информацию распространяли в СМИ.

На днях издание Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена сообщило, что Франция отправила военных в Украину.

В материале говорилось о переброске около сотни солдат Иностранного легиона. Их якобы разместили в Славянске Донецкой области для поддержки 54 бригады ВСУ. В Министерстве иностранных дел Франции эту информацию опровергли.

"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", – отметили в ведомстве. Видео дня

Отправка иностранных военных в Украину: другие новости

Италия не станет отправлять своих солдат в Украину. Этот шаг исключил министр обороны страны Гвидо Крозетто. При этом он сообщил, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине – его должны одобрить в ближайшее время.

Ранее он заявлял, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину "нагнетают напряжение". По его словам, Рим не может участвовать в агрессивных войнах.

В то же время в Конгрессе США считают, что Штатам придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет. Такое мнение высказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

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