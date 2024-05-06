На днях издание Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена сообщило, что Франция отправила военных в Украину.
В материале говорилось о переброске около сотни солдат Иностранного легиона. Их якобы разместили в Славянске Донецкой области для поддержки 54 бригады ВСУ. В Министерстве иностранных дел Франции эту информацию опровергли.
"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", – отметили в ведомстве.Видео дня
Отправка иностранных военных в Украину: другие новости
Италия не станет отправлять своих солдат в Украину. Этот шаг исключил министр обороны страны Гвидо Крозетто. При этом он сообщил, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине – его должны одобрить в ближайшее время.
Ранее он заявлял, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину "нагнетают напряжение". По его словам, Рим не может участвовать в агрессивных войнах.
В то же время в Конгрессе США считают, что Штатам придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет. Такое мнение высказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
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