Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео)
Всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет нагреваться до +40°
Страны центральной и западной Европы страдают от аномальной жары. Всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет нагреваться до +40°.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Такую аномальную для этого региона погоду принесли ветры из пустыни Сахара. Во Франции из-за высокой температуры объявлен оранжевый, предпоследний, уровень опасности, говорится в сюжете ТСН.
В Германии местные больницы готовятся принимать пострадавших. Европейские заводы воды уже увеличили объемы производства.
Во многих европейских городах охлаждать воздух помогают фонтаны и распылители. Волонтеры раздают бездомным воду и обустраивают для них зоны, оснащенные кондиционерами.
Адская жара накрыла центральную Европу
Как сообщал УНИАН, жара в Украине, наоборот, постепенно отступает. Уже в конце недели в нашу страну придет прохлада.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+30°... +16°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+29°... +19°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+30°... +20°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:59 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей