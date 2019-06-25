Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео)

10:17, 25 июня 2019
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Всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет нагреваться до +40°

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Страны центральной и западной Европы страдают от аномальной жары. Всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет нагреваться до +40°.

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Такую аномальную для этого региона погоду принесли ветры из пустыни Сахара. Во Франции из-за высокой температуры объявлен оранжевый, предпоследний, уровень опасности, говорится в сюжете ТСН.

В Германии местные больницы готовятся принимать пострадавших. Европейские заводы воды уже увеличили объемы производства.

Во многих европейских городах охлаждать воздух помогают фонтаны и распылители. Волонтеры раздают бездомным воду и обустраивают для них зоны, оснащенные кондиционерами.

Как сообщал УНИАН, жара в Украине, наоборот, постепенно отступает. Уже в конце недели в нашу страну придет прохлада.

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Теги: #Европа#погода#жара
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