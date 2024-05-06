Сейчас украинские пилоты обучаются в Дании и Соединенных Штатах Америки.

Нидерланды планируют передать Украине американские истребители F-16 этой осенью, их начнут перебрасывать партиями уже "после лета".

Об этом рассказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен в комментарии Delfi. По ее словам, союзники следуют плану, в который входит обучение украинских пилотов, подготовка обслуживающего персонала и передача самих самолетов.

"У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем начать обучение украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - сказала она. Видео дня

F-16 для Украины: последние новости

Как известно, в "коалицию F-16" вошли Бельгия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство и Швеция. Союзники пообещали подготовить украинских авиаторов к работе с истребителями.

Нидерланды должны передать украинской армии 24 F-16, а Дания - 19 истребителей. В Норвегии также пообещали поставить Украине обновленные F-16.

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