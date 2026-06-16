Закончились могилы: во Франции есть город, где 'запретили умирать'

Даже базовые городские услуги могут оказаться в кризисной ситуации из-за нехватки земли, юридических ограничений и переполненных кладбищ.

Во французском городе Ле-Лаванда местные власти когда-то издали скандальный и символический приказ, который фактически "запрещал умирать". Несмотря на абсурдность формулировки, за ней стояла реальная проблема – переполненное кладбище и отсутствие земли для новых захоронений, пишет Indian Defence Review.

По данным городских властей, местное кладбище было полностью заполнено – все участки и концессии исчерпаны. Мэр тогда заявил, что в городе нет ни одной свободной могилы для новых захоронений.

Ситуацию осложняло то, что предложенный проект нового "морского кладбища" в живописной зоне у побережья был заблокирован судом из-за экологических ограничений.

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Бывший мэр Хиль Бернарди объяснял, что решение о "запрете умирать" носило скорее символический характер и было формой публичного протеста против юридического тупика.

"Это не была серьезная попытка регулировать смерть. Это был протест", – отмечал он.

Он подчеркивал, что город обязан хоронить умерших, но физически не имел для этого места.

Реальная трагедия за абсурдной формулировкой

Ситуация приобрела серьезный характер после смерти бездомного мужчины, когда город не смог сразу найти место для захоронения. По закону, местные власти обязаны обеспечить захоронение в течение нескольких дней, однако в Ле-Лаванду это стало невозможным.

Мэр признавал, что система оказалась в тупике между законом, отсутствием земли и судебными запретами.

Почему во Франции не хватает мест на кладбищах

Подобные проблемы не являются уникальными для одного города. В крупных городах Франции, в частности в Париже, дефицит мест для захоронений существует десятилетиями.

Причины – исторические и юридические:

многие семьи имеют пожизненные права на могилы;

старые кладбища почти не освобождают места;

расширение кладбищ в городах затруднено нехваткой земли.

Французские муниципалитеты постепенно отказываются от бессрочных захоронений и переходят к аренде мест на 10, 30 или 50 лет. После этого участки могут возвращаться городу для повторного использования.

Также в Париже стартовали программы по поиску заброшенных могил, которые после юридических процедур могут быть повторно использованы, а останки – перенесены в оссуарии.

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