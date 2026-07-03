Задача со спичками, которая ставит в тупик даже внимательных

Эта головоломка – отличный тренажер для проверки логического мышления.

Визуальные головоломки в последнее время переживают настоящий бум популярности в интернете. Люди разного возраста ищут способы отвлечься от повседневности и одновременно потренировать свой мозг.

Сегодня предлагаем вам попробовать разгадать математический ребус, составленный с помощью обычных спичек. Это отличный тренажер для проверки вашего логического и нестандартного мышления.

Подобные задачи нравятся тем, кто любит бросать вызов собственному интеллекту. Они требуют не просто автоматического подсчёта, а умения смотреть на вещи под другим углом. Несмотря на кажущуюся простоту, многие пользователи сети терпят неудачу, пытаясь найти правильный ответ. Однако помните: главная цель этого квеста - получить удовольствие от процесса и размять мозг.

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Итак, перед вами математическое выражение, выложенное из спичек: 1 + 2 + 3 + 8 = 21. Как видите, оно неправильное. Ваша задача - переместить всего одну спичку таким образом, чтобы исправить равенство. Советуем не торопиться и полностью сосредоточиться на рисунке, ведь ограничений по времени нет.

Для тех, кто зашел в тупик, мы подготовили небольшую подсказку: вам не понадобятся знания высшей математики, только базовая школьная арифметика и немного внимательности. Попробуйте поэкспериментировать с формой цифр. Иногда решение лежит на поверхности, но наш мозг отказывается его замечать из-за привычных шаблонов мышления. Если вы готовы узнать правильный ответ, то он ниже.

Секрет заключался в том, чтобы убрать одну спичку из цифры 8, превратив её в 9, и перенести её к первой цифре 1, сделав из неё 7. Благодаря этой простой манипуляции мы получаем правильное равенство: 7 + 2 + 3 + 9 = 21.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали в математическом выражении 24 – 71 = 43 переместить 2 спички, чтобы исправить ошибку. Это задание усложняется ограничением по времени – вам нужно справиться за 15 секунд.

В другой головоломке нужно переместить всего одну спичку, чтобы исправить равенство 8 + 9 = 5. Для максимального эффекта попробуйте установить таймер и найти решение всего за 15 секунд.

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