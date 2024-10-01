Надо определить, какой из этих сосудов не предназначен для напитков.

Часто в кафе можно услышать, как украинцы заказывают горнятко или філіжанку кави. Но хорошо ли мы знаем правильные названия сосудов для напитков?

Украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил разницу в эфире "Сніданку з 1+1". Он начал очередной урок с предложения проверить себя с помощью простого теста. Вы должны ответить, какой из этих сосудов не предназначен для напитков:

Чашка. Горнятко. Філіжанка.

Правильный ответ - горнятко (маленький горшок). Да, отметил учитель, в горнятко можно наливать напитки, однако так же кофе можно налить в любую емкость - хоть в кастрюлю.

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В то же время слова чашка и філіжанка являются синонимами, которые имеют лишь незначительное отличие. Из чашки пьют и холодные, и горячие напитки, а из горнятка - только чай или кофе.

Другие языковые советы

Ранее популяризатор украинского объяснил, как правильно перевести русские фразеологизмы "долг платежом красен", "рубаха-парень" и "на воре шапка горит".

Также Авраменко говорит о важности диалектизмов в украинском языке. Например, не все поймут смысл предложения "легинь дарит кобите кульчики", поскольку оно состоит из диалектизмов.

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