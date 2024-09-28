Некоторые выражения могут вас удивить.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как в других странах ласково обращаются к любимым.

В эфире "Сніданку з 1+1" популяризатор языка напомнил, что украинцы употребляют слова киця, котик, зайчик, сонечко та зіронька, когда хотят проявить нежные чувства. Также в стране довольно распространены эпитеты коханий/кохана та любий/ люба.

А вот итальянцы обращаются к своим любимым tesoro (сокровище, золотко) и stella (звездочка). Американцы называют своих партнеров lovebug (любовный жучок или божья коровка), honey (мед) и babe (крошка). Жители Великобритании говорят love или duck (утка). Необычным для украинцев может быть французское обращение mon chou, которое переводится как "моя капуста".

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Другие языковые интересности

Ранее учитель назвал украинские народные выражения, которые использовали, чтобы описать отношения. Знаете ли вы, почему люди говорили "У богатой девки горба не видно"?

Также Авраменко обратил внимание на языковые логические ошибки, которые украинцы уже почти не замечают. Например, "реветь белугой" невозможно, поскольку белуга является немой.

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