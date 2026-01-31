Ядерный, но медленный: почему авианосец-гигант USS Abraham Lincoln проигрывает в скорости

Ядерная силовая установка дает авианосцу не рекордную скорость, а исключительную выносливость, стабильность и способность запускать боевую авиацию в любых условиях.

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), оснащенный двумя ядерными реакторами, имеет максимальную скорость около 56 км/ч (30+ узлов) – и это не из-за недостатка мощности, а из-за законов физики и особенностей конструкции корабля, пишет Wionews.

Бегемот океанов

"Авраам Линкольн" – один из крупнейших боевых кораблей в мире с водоизмещением более 100 тысяч тонн. Фактически это плавучая авиабаза, способная нести десятки боевых самолетов, а не скоростной корабль преследования.

Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами Westinghouse A4W, которые через паровые турбины передают более 260 тысяч лошадиных сил на четыре винта. Этой энергии хватило бы для питания небольшого города, однако ее главное назначение – выносливость и автономность, а не максимальная скорость.

Вода сильнее мощности

Ключевое ограничение – гидродинамическое сопротивление. Вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, и с ростом скорости сопротивление корпуса увеличивается не линейно, а экспоненциально.

Это означает, что попытка разогнать авианосец быстрее 30 узлов потребовала бы почти удвоения мощности ради минимального прироста скорости.

Тактическая "золотая середина"

Для авианосца скорость в 30 узлов против ветра является оптимальной: она создает достаточный "ветер над палубой" для взлета тяжелых истребителей. Большая скорость не дает тактического преимущества, но резко повышает нагрузку на корпус и механизмы.

Стабильность важнее рекордов

Чтобы развивать 70–80 км/ч, корабль должен быть значительно уже и менее устойчивым – а это критически опасно для авианосца, принимающего самолеты в штормовых условиях. Широкий корпус обеспечивает стабильность, но неизбежно снижает максимальную скорость.

Главное преимущество ядерной установки – дальность плавания. "Авраам Линкольн" может неделями непрерывно идти на полной скорости и имеет запас хода до 25 лет без перезагрузки топлива, что делает его глобальным инструментом проекции силы США.

Секрет реального предела

Официально заявленная скорость – "30+ узлов". По неофициальным данным, авианосцы класса "Нимиц" во время испытаний могли ненадолго превышать эти показатели, но физика корабля массой 100 тысяч тонн вряд ли позволяет стабильно превышать 35 узлов (≈64 км/ч) без рисков для конструкции.

