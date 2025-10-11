Рассказываем, в каких странах низкие пенсии, а где пенсионеры получают даже больше, чем среднестатистический гражданин.

Пенсионеры в Восточной Европе чаще сталкиваются с финансовыми трудностями, тогда как в Северной и Западной Европе пожилые люди в целом живут лучше. Однако есть две страны, где уровень бедности среди пенсионеров выше, чем можно было себе представить. Рассказываем, в какой стране самая маленькая пенсия относительно среднего дохода, и где - самая высокая.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким был размер пенсии в СССР по годам - сколько получали граждане.

Где живут самые бедные пенсионеры - в каких странах низкие пенсии в Европе

По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), в большинстве европейских стран средний доход людей старше 65 лет уступает среднему уровню по стране, пишет Euronews.com. В некоторых случаях он не достигает и 80% от среднего, что способствует росту бедности.

Что такое уровень бедности? Он показывает, какая часть людей получает меньше установленного минимума, то есть, находится за чертой бедности. По данным ОЭСР, черта бедности - это 50% от среднего дохода по стране.

В 2022 году среди 30 европейских стран показатели бедности пенсионеров варьировались от 3,1% в Исландии до 37,4% в Эстонии. То есть, в некоторых странах более трети пенсионеров имели доход ниже половины среднего уровня по стране.

Восточная Европа

Пенсионеры в Восточной Европе, особенно в странах Балтии и других посткоммунистических государствах, чаще других сталкиваются с финансовой нестабильностью.

Высокий уровень бедности среди пенсионеров в таких странах:

Эстонии - 37,4% пенсионеров;

Латвии - 33%;

Хорватии - 28, 5%;

Литве - 24, 6%.

Это значит, что значительная часть пенсионеров в этих странах живет на доходы значительно ниже среднего уровня по стране.

Западная и Северная Европа

Показатели бедности среди пенсионеров, как правило, ниже в Западной и Северной Европе:

в Исландии - 3,1 % пенсионеров живут за порогом бедности;

в Норвегии - 4,1%;

в Дании - 4,3%;

в Финляндии - 5,5%.

Эти страны выигрывают за счет развитых систем социального обеспечения и универсальных пенсионных программ.

Но, как бы удивительно это не звучало, на общем фоне выделяются Швейцария и Великобритания - там доля пенсионеров, живущих за чертой бедности, довольно высокая - 19,8% и 14,9% пенсионеров соответственно.

Если взять пять крупнейших экономик Европы, то уровень бедности пенсионеров выглядит так:

Великобритания - 14,9% (самый высокий показатель);

Германия - 14,1%;

Испания - 13,1%;

Италия - 12%;

Франция - здесь наименее уязвимые пенсионеры, всего 6% из них живут бедно.

В целом женщины пенсионного возраста чаще сталкиваются с бедностью, чем мужчины - это объясняется большей продолжительностью жизни и, соответственно, более долгим периодом зависимости от пенсии.

Где самые низкие пенсии в странах мира и Европы - рейтинг

По словам аналитика по вопросам пенсионного обеспечения ОЭСР Эндрю Рейли, главная причина бедности среди пенсионеров - это, конечно, низкие пенсионные выплаты. "Даже при продолжительной трудовой карьере пенсии в Эстонии, Японии, Корее, Латвии и Литве остаются невысокими", - подчеркивает эксперт.

В то же время, по его словам, в странах, где действует широкая система социальной защиты - адресная помощь нуждающимся, или универсальные выплаты всем пенсионерам, - бедность среди пожилых встречается реже. Примерами могут служить Дания, Исландия и Норвегия.

Доходы пенсионеров также сильно отличаются, в зависимости от страны. В 2022 году этот показатель колебался от 66,3% в Эстонии до 107% в Люксембурге:

в Эстонии - доходы пенсионеров составляют 66,3% от среднего;

Литве - 66,5%;

Латвии - 71,4%;

Хорватии - 73,4%;

Бельгии - 76,2%;

Чехии - 76,7%;

Болгарии - 77,2%;

Швейцарии - 79,4%;

Великобритании - 82,1%;

Германии (несмотря на высокий уровень бедности среди пенсионеров) - 90%;

Франции - 94,3%;

Испании - 96,7%;

Португалии - 97,1%;

Италии - 98,8%.

В Люксембурге пенсионеры получают даже больше выплат, чем зарабатывают среднестатические граждане - 107% от среднего дохода.

В некоторых странах разрыв между годами тоже бывает заметным. Например, в Турции доходы пенсионеров в 2019 году почти сравнялись со средними (97%), в 2020-м превысили их (103%), но уже к 2022 году снова снизились до 84%.

По сути, оценивая уровень жизни пенсионеров, нужно смотреть не только на размер пенсии, но и на ее реальную покупательную способность - сколько товаров и услуг на нее можно купить.

