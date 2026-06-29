Многие из духов в списке хорошо знакомы каждой женщине.

Духами пользуются многие девушки, и иногда бывает сложно подобрать "свой" аромат среди сотен предложенных в магазинах. Хочется, чтобы и шлейф был долгим, и запах ненавязчивым, но "дорогим", а также, конечно, стойким. Рассказываем, какие духи сейчас в моде и почему некоторые ароматы из 90-х и нулевых вернулись на модный Олимп.

Какой женский парфюм сейчас в моде - список

Если вы не знаете, какие духи выбрать, чтобы пахнуть дорого, и как сделать так, чтобы прохожие на улице восторженно оборачивались вам вслед, и даже спрашивали, что это за дивный аромат, попробуйте один или несколько вариантов из списка ниже. Уверены, что многие из них знакомы каждой женщине еще с 2000-х годов, а теперь они снова стали популярными.

Éclat d’Arpège от Lanvin

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Многие дизайнеры считают, что именно этот парфюм лучше всего описывает настроение нулевых годов. В свое время им пользовались почти все, он был невероятно актуален. Композиция аромата состоит из нот зеленой сирени, чайного листа, пиона, цветка персика, мускуса, вистерии, китайского османтуса, кедра, амбры и петитгрейна.

Легкий сиренево-цветочный аромат дополняет фруктовая свежесть и деликатный мускус. Éclat d’Arpège от Lanvin абсолютно не тяжелый, не приторно-сладкий, и, несмотря на свой возраст, до сих пор ощущается свежо и оригинально. Это красивый женственный аромат, актуальный для любого возраста.

CALVIN KLEIN, CK One

В 1990-е годы CK One произвел настоящий фурор среди представительниц прекрасного пола. Этот унисекс аромат восприняли как нечто новое - чуть ли не первый случай, когда парфюмом могли пользоваться и мужчины, и женщины. Он быстро стал культовым и завоевал любовь покупателей.

Композиция аромата на верхних нотах состоит из нот лимона, бергамота, мандарина, ананаса, кардамона, папайи, на средних - из ландыша, жасмина, фиалки, розы, мускатного ореха, фрезии и корня ириса. В базовых нотах чувствуется мускус, кедр, зеленый чай, сандал, дубовый мох и амбра. CALVIN KLEIN, CK One не пытается казаться сложным, нишевым, и даже каким-то концептуальным - это просто легкий парфюм с абсолютно понятной композицией, который создает ощущение свежести и чистоты.

DOLCE & GABBANA Light Blue pour Femme

Все модницы в начале 2000-х однозначно имели в своем арсенале этот парфюм. У многих он ассоциируется с жарким итальянским летом, морем, отпуском, заграничным шиком. Если закрыть глаза и понюхать такие духи, перед глазами сразу всплывают виды итальянского побережья, деревянных террас, прогретых солнцем, сочные апельсины на деревьях и бокал охлажденного вина. На верхних нотах парфюм очаровывает ароматом сицилийского лимона, яблока, кедра и колокольчика, на средних - бамбука, жасмина и белой розы, на бузовых - кедра, мускуса и амбры.

Сегодня многие современные ароматы пытаются повторить формулу DOLCE & GABBANA Light Blue pour Femme, но оригинал все равно остается самым узнаваемым. И все прекрасно знают, какие женские духи в тренде 2026 - вечная классика, которая продолжает пользоваться спросом, даже спустя 30 лет.

Ralph Lauren Romance for Women

Если бы можно было выбрать самые нежные, самые тонкие и изящные духи, это точно был бы "Romance for Women" от Ralph Lauren. Дизайнер подобрал название для парфюма идеально - роза, белые цветы, лёгкие фруктовые нотки и мягкая древесная основа создают удивительно красивую и гармоничную композицию. Сегодня встретить такой аромат - большая удача и редкость, так как он раскрывает женскую суть, превращая любую женщину в королеву.

ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey

Водянистые ноты цветов, аромат лотоса, легкая прохлада и прозрачные белые лепестки создают удивительно гармоничное и узнаваемое звучание. В нём нет приторной сладости, которая сейчас довольно часто встречается в композициях парфюмов. L'Eau d'Issey сохранил свою индивидуальность и уникальную формулу, благодаря чему, даже спустя годы, все равно остается вечной классикой, и даже сейчас эти духи можно встретить на туалетном столике многих девушек.

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