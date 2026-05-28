Обувь из 90-х снова в тренде: 5 моделей, без которых не обойдется лето-2026 (фото)

Модные тенденции не впервые обращаются к прошлому, формируя свежий взгляд на летние образы.

Летом 2026 года модницам больше не придется выбирать между эффектным внешним видом и удобством. Мировые знаменитости уже показывают, что модная летняя обувь может одновременно выглядеть стильно и дарить максимальный комфорт, пишет популярный польский портал Kobieta.wp.pl.

Теплый сезон традиционно становится временем смелых fashion-экспериментов, и в этом году дизайнеры сделали ставку на практичную элегантность. На подиумы и в повседневные образы возвращаются культовые модели, вдохновленные эстетикой 90-х, спортивным направлением и вневременной классикой.

Самая модная обувь лето 2026 - лучшие модели

Если вы пока не решили, какую обувь носить в жаркие дни, стоит обратить внимание на фаворитов звездного гардероба. Именно эти пять моделей обещают стать настоящими хитами сезона:

Минималистичные вьетнамки. Вьетнамки уже давно вышли за пределы пляжной моды. Этим летом особенно востребованы лаконичные кожаные модели на тонкой подошве, которые идеально дополняют городские образы. С шортами они создают расслабленный повседневный стиль, а в сочетании с юбкой миди выглядят женственно и романтично. Тем, кто хочет добавить образу выразительности, стоит присмотреться к моделям на платформе. Это отлично демонстрирует Хейли Бибер. Модель легко сочетает классические черные вьетнамки со свободными брюками и полупрозрачным топом. Ее образ подтверждает: самые простые вещи часто выглядят наиболее дорого и актуально.

Шлепанцы на плоской подошве. Эстетика quiet luxury продолжает удерживать позиции в летнем гардеробе. Одним из главных символов такого направления стали лаконичные кожаные шлепанцы на плоском ходу в стиле Hermès. Универсальные коричневые шлепанцы отлично сочетаются со светлой струящейся юбкой, вязаным топом и соломенной шляпой. Такой образ идеально подойдет как для отдыха у моря, так и для прогулок по городу, а сама обувь остается максимально комфортной даже в сильную жару.

Балетки. Актриса и признанная икона стиля Келли Резерфорд в очередной раз напоминает: классика всегда остается актуальной. Мягкие черные балетки - идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть элегантно даже в самые жаркие дни. Звезда сочетает их с лаконичным белым платьем макси и стильными геометричными очками. Такой образ выглядит утонченно, добавляет французского шарма и прекрасно подходит для активного дня в городе.

Легкие кроссовки. Любительницам динамичного образа жизни дизайнеры предлагают ультралегкие кроссовки в эстетике gorpcore. Этот тренд объединяет элементы туристической экипировки и повседневной моды, делая ставку на удобство и функциональность. Все чаще в модных образах появляются сочетания спортивных кроссовок, длинных носков и велосипедок. Такие комплекты идеально подходят для путешествий, прогулок и коротких поездок, где на первом месте остаются комфорт и практичность.

Туфли на мини-каблуке (kitten heels). Для вечерних выходов, свиданий и летних мероприятий под открытым небом отличным выбором станут kitten heels - босоножки и туфли на небольшом изящном каблуке. Они визуально вытягивают силуэт, делают ноги длиннее и при этом намного удобнее классических шпилек. Этот тренд уже активно набирает популярность в соцсетях. Кремовое сатиновое платье в сочетании с нежными босоножками на миниатюрном каблуке выглядит одновременно элегантно, легко и идеально передает летнее настроение.

