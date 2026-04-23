Вошел в историю: эсминец США впервые за 38 лет открыл огонь по вражескому судну

Иранское судно было остановлено артиллерийским огнем после шести часов игнорирования предупреждений.

Американский эсминец USS Spruance 19 апреля 2026 года открыл огонь по иранскому судну в Оманском заливе – впервые за почти четыре десятилетия корабль ВМС США применил палубную артиллерию против другого корабля в реальном бою.

По данным аналитиков The War Zone, этот инцидент стал переломным моментом, свидетельствующим о переходе США от пассивного контроля санкций к активному обеспечению морской блокады против Ирана.

Огонь после шести часов предупреждений

Целью стал иранский грузовой корабль "Туска", который пытался прорвать блокаду и двигался к побережью Ирана. По информации американской стороны, экипаж судна в течение шести часов игнорировал радиопредупреждения и требования остановиться.

После этого командование США санкционировало открытие огня. Эсминец применил 127-мм пушку MK 45, нанеся точечный удар по машинному отделению судна.

Американские военные применили так называемый "сдерживающий огонь": экипажу иранского судна дали время покинуть опасную зону, после чего корабль был обездвижен без его затопления.

Повторение истории через 38 лет

Последний подобный случай произошел во время операции "Богомол" 18 апреля 1988 года, когда корабли ВМС США потопили иранское судно IRIS Joshan.

Аналитики отмечают символизм: спустя 38 лет США вновь применили силу против иранского флота почти в том же регионе, но уже в условиях иного технологического и политического контекста.

Изменение военно-морской доктрины

Инцидент подтвердил эффективность корабельной артиллерии в современных операциях, в частности для остановки судов в рамках морской блокады. В последние годы США больше полагались на ракеты, однако ситуация с "Туской" показала, что пушки остаются универсальным и экономичным инструментом.

После обездвиживания судна американские морпехи провели операцию по высадке и взяли корабль под контроль вместе с грузом.

Тегеран назвал действия США актом пиратства и нарушением перемирия, пригрозив ответом в районе Ормузского пролива.

Инцидент на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы США перехватили иранское судно в Оманском заливе.

Сейчас судно находится под контролем морской пехоты США. Он добавил, что корабль TOUSKA подпадает под санкции Министерства финансов США из-за своей предыдущей истории незаконной деятельности.

